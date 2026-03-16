Suomen Palloliiton hallitus päätti maanantaina, ettei miesten jalkapallomaajoukkueen ja Valko-Venäjän välistä Kansojen liigan ottelua järjestetä syyskuussa Suomessa.
Suomen kotiotteluksi merkitty Valko-Venäjä-ottelu on määrä pelata 29. syyskuuta. Palloliitto pyysi asiaan opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ulkoministeriön kannat ja päätti siirtää ottelun neutraaliin maahan.
– Ministeriöt eivät suositelleet ottelun järjestämistä Suomessa. Vaikka kyse ei ole kiellosta, pidämme tärkeänä noudattaa Suomen ulkopoliittista linjaa. Ryhdymme nyt valmistelemaan ottelun järjestämistä neutraalissa pelipaikassa, Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti sanoi tiedotteessa.
Valko-Venäjä on tukenut Venäjän vuonna 2022 aloittamaa hyökkäyssotaa Ukrainassa, mutta maa on saanut jatkaa Euroopan jalkapalloliiton Uefan alaisissa kilpailuissa.
Kansainvälisiä otteluita Valko-Venäjällä ei ole viime vuosina pelattu. Viime vuoden MM-karsinnoissa Valko-Venäjä pelasi kotiottelunsa Unkarissa ilman katsojia.
Suomi kohtaa Kansojen liigan C1-lohkossa syksyllä Valko-Venäjän, Albanian ja San Marinon.