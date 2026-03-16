STT:n haastattelemat tutkijat tähdentävät, että Natolla ei ole velvollisuutta käynnistää operaatiota Persianlahden alueella.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Nato-liittolaisille osoittama vaatimus auttaa Hormuzinsalmen avaamisessa on tyypillistä Trumpin kiristyspolitiikkaa. Näin STT:lle arvioi maanantaina Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Iro Särkkä.
Trump varoitteli sunnuntaina Financial Timesille antamassaan haastattelussa, että sotilasliitto Naton tulevaisuus on "todella paha", elleivät Yhdysvaltain liittolaiset auta Yhdysvaltoja tärkeän kuljetusreitin avaamisessa.
Professori Juhana Aunesluoma Helsingin yliopistosta pitää todella epätodennäköisenä, että Nato-maat myöntyisivät Trumpin vaatimukseen. Hänen mukaansa todennäköisin vaihtoehto on, että pyyntöön vastataan kieltävästi.
– Nato-maiden pitää sanoa kohteliaasti ei. Se ei ole koskaan helppoa, koska pitäisi onnistua väistämään tilanne niin, että Trump ei ryhdy mihinkään toimenpiteisiin Nato-maita vastaan.