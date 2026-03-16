Tutkijat: Nato-maiden tyrmättävä Trump, mutta kohteliaasti 8:38 Sotkiko Trumpin sota Euroopan energiamarkkinat? Tästä ja muista Iranin sodan aiheista keskusteltiin Huomenta Suomen Etupiirissä. Julkaistu 16.03.2026 17:50 MTV UUTISET – STT STT:n haastattelemat tutkijat tähdentävät, että Natolla ei ole velvollisuutta käynnistää operaatiota Persianlahden alueella. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Nato-liittolaisille osoittama vaatimus auttaa Hormuzinsalmen avaamisessa on tyypillistä Trumpin kiristyspolitiikkaa. Näin STT:lle arvioi maanantaina Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Iro Särkkä. Trump varoitteli sunnuntaina Financial Timesille antamassaan haastattelussa, että sotilasliitto Naton tulevaisuus on "todella paha", elleivät Yhdysvaltain liittolaiset auta Yhdysvaltoja tärkeän kuljetusreitin avaamisessa. Professori Juhana Aunesluoma Helsingin yliopistosta pitää todella epätodennäköisenä, että Nato-maat myöntyisivät Trumpin vaatimukseen. Hänen mukaansa todennäköisin vaihtoehto on, että pyyntöön vastataan kieltävästi. – Nato-maiden pitää sanoa kohteliaasti ei. Se ei ole koskaan helppoa, koska pitäisi onnistua väistämään tilanne niin, että Trump ei ryhdy mihinkään toimenpiteisiin Nato-maita vastaan. Lue myös: Risto E.J. Penttilä: "Olemme lähellä keikahduspistettä sekä Ukrainassa että Iranissa"

Natolla ei velvollisuutta auttaa

Molemmat tutkijat tähdentävät, että Natolla ei ole velvollisuutta käynnistää operaatiota Persianlahden alueella. Aihe on kuitenkin sisäpoliittisesti arka monelle maalle. Trumpin vaatimukset ovat omiaan lisäämään jännitteitä Naton sisällä.

– Yhdysvaltojen hyökkäyssodalla Iraniin ei ole kansainvälistä mandaattia, mutta Euroopan unionin maat ja Nato-liittolaiset ovat olleet todella varovaisia Yhdysvaltojen toimien tuomitsemisessa, Särkkä sanoi.

Särkän mukaan eurooppalaiset johtajat ovatkin nyt vaikeassa tilanteessa, sillä heidän on pohdittava, miten tasapainoilla kansainvälisen oikeuden ja normiston sekä nykyisten turvallisuuspoliittisten realiteettien välillä.

Hänen arvionsa mukaan johtajien on pyrittävä säilyttämään toimivat suhteet Yhdysvaltoihin, mutta samalla vältettävä ajautumista osapuoleksi konfliktiin, josta voi muodostua pitkäkestoinen.

Ei ratkeamista näkyvissä

Tutkijoiden mukaan kaikesta päätellen Yhdysvaltain sotatoimet Iranissa eivät ole edenneet Trumpin odotusten mukaisesti. Viime viikolla pitämässään puheessa Trump ehti jo väittää, että Yhdysvallat olisi voittanut sodan.

– Operaatio (Iranissa) ei ole mennyt suunnitellusti, sotatoimet ovat kestäneet ja osoittautuneet vaikeammiksi. Kyllähän tämä kertoo siitä, että Yhdysvallat on vähän hätää kärsimässä ja nyt tarvitaan apua muilta liittolaisilta, Särkkä sanoi.

Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäyksestä Iraniin käynnistynyt Lähi-idän sota on lähes pysäyttänyt öljytankkereiden kulun Hormuzinsalmen läpi ja singauttanut öljyn ja maakaasun hinnan nousuun.

Aunesluoman mukaan Hormuzinsalmi saattaa olla pitkäänkin kiinni. Normaalioloissa salmen kautta kulkee noin viidesosa maailman öljystä.

– Mitään näkymää ei ole siitä, että tämä olisi ratkeamassa. Yhdysvallat ei ainakaan nykyisillä konsteilla voimaa käyttämällä asiaa saa ratkaistua. On kaksi vaihtoehtoa, pyrkiä rauhaan tai tuoda sinne lisää sotilasvoimaa, käytännössä maajoukkoja, Aunesluoma sanoi.

Meriliikennettä seuraavan Marinetrafficin mukaan Lähi-idän sodan keskipisteessä olevan Hormuzinsalmen kautta kulki yksi transponderia käyttänyt öljytankkeri, lastinaan Abu Dhabista lastattua öljyä. Marinetrafficin mukaan tämä on merkki siitä, että Iran sallii joidenkin alusten kulkea salmen läpi.

Aunesluoman mukaan riski sodan eskaloitumisesta antaa Euroopalle entistä enemmän syitä pysytellä mahdollisimman etäällä niistä velvoitteista, joita Trump pyrkii nyt liittolaisilleen sysäämään. Hän huomauttaa, että Euroopassa ei ole lainkaan selvää käsitystä siitä, kuinka pitkäksi aikaa tai millaiseen operaatioon Trump tosiasiassa odottaisi liittolaisten sitoutuvan.