Yhdysvaltojen liittolaisuuden varaan ei voida enää laskea, sanoo vihreiden Oras Tynkkynen.

Yhdysvaltojen Donald Trumpin Grönlanti-puheet ja tulliuhkaukset ovat laittaneet Euroopan ja Yhdysvaltojen välejä uuteen uskoon.

– Koska en ole tasavallan presidentti tai ulkoministeri, haluan sanoa muutaman asian aika suoraan, vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen julisti tiedotustilaisuudessa medialle.

Yhdysvaltain ja Euroopan liittolaisuuden säilyttämiseksi on Tynkkysen mukaan yhä tehtävä kaikki mahdollinen. Sen varaan ei voida kuitenkaan enää laskea.

– Transatlanttinen liitto on saanut sen kaltaisen särön, että sitä ei vuosiin pystytä ennallistamaan. Tämä korostaa aivan uudella tavalla Euroopan ja samanmielisten maiden yhteistyötä.

Pitääkö hävittäjähankintaa miettiä uudelleen?

Vihreiden puoluejohdolta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, olisiko Suomen syytä harkita nyt uusiksi ulkopoliittisia päätöksiään, esimerkiksi hävittäjähankintoja.

Suomi päätti vuonna 2021 hankkia 64 kappaletta yhdysvaltalaisen Lockheed Martinin valmistamaa F-35A Lightning II -hävittäjää.

– Peräpeiliin tuijottaminen varmaan auttaa aika heikosti tässä tilanteessa. Päätöksiä on tehty kulloisessakin ajassa, Tynkkynen vastasi.

Varmuuden vuoksi ja muuttuvien tilanteiden varalle olisi Tynkkysen mukaan kuitenkin hyvä selvittää, mitä päätösten peruminen vaatisi ja mitä siitä seuraisi. Tynkkynen ei täsmentänyt, viittasiko hän tässä hävittäjähankintaan vai muihin päätöksiin.

F-35-koneita ei ole vielä toimitettu Suomeen. Niiden tuotanto on kuitenkin käynnissä ja kaupan peruminen aiheuttaisi tässä kohtaa arvattavasti erittäin isot kustannukset.

Sofia Virralta tuki presidentille ja pääministerille

Yleisesti vihreät kannattaa sitä, että Suomen riippuvuutta ulkovalloista vähennetään. Esimerkiksi dataa tulisi säilyttää nykyistä enemmän Yhdysvaltojen sijaan Euroopassa. Myös julkishallinnon tietojärjestelmille tulisi löytää eurooppalaisia vaihtoehtoja.

Kun Trumpin mielistely ei näytä tuottavan haluttuja tuloksia, on syytä olla määrätietoinen ja vankkumaton omista arvoista.

– Euroopan pitää olla tarvittaessa valmis ottamaan käyttöön järeitäkin vastatoimia, tietysti tehden koko ajan töitä sen eteen, että niin ei tarvitse tehdä, Tynkkynen totesi.

Suomen valtionjohto saa oppositiopuolue vihreiltä tukensa ulkopolitiikan hoitamisessa vaikeana aikana.

– On ilmiselvää, että vihreät on valtiojohdon tukena siinä diplomatiassa ja työssä, mitä meidän presidentti ja pääministeri pyrkivät erittäin haastavassa ympäristössä tekemään, puheenjohtaja Sofia Virta linjasi.