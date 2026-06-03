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Lauri Kottonen paljastaa, miksi tyrmistyi Stan Saanilan tempusta | MTV Uutiset

Lauri Kottonen tyrmistyi Stan Saanilan tempusta – tässä syy 0:44 Tästä Stan Saanilan tempusta Lauri Kottonen harmistui Julkaistu 03.06.2026 17:30 Alexia Tänav alexia.tanav@mtv.fi Lauri Kottonen kertoo Myyrä-kulisseissa tapahtuneesta tilanteesta, joka meni hänellä tunteisiin. Myyrän henkilöllisyys ja kilpailun voittaja selviävät keskiviikkoiltana, kun Myyrä-kausi huipentuu jännittävään finaalijaksoon. Finaaliin tiensä selvittivät Lauri Kottonen, Hanad Hassan ja Stan Saanila. Finaalijaksossa kunkin kilpailijan piti tehdä viimeinen valinta: henkilökohtainen 3000 euron arvoinen avain, jonka summa lisätään kilpailijan voittaessa yhdessä kerätyn voittopotin päälle, tai kolme jokeria viimeiseen myyrätestiin. Jaksossa Hassan kertoo finalistien sopineen yhdessä, että kaikki valitsisivat 3000 euron lisäpotin. Valintojen paljastuessa käy kuitenkin ilmi, että Saanila valitsi rahojen sijaan jokerit. Käänne harmittaa erityisesti Kottosta. – Not cool, Kottonen toteaa jaksossa Saanilalle. – Tämä on vain peli, Saanila kuittaa. – Ei se aina ole niinkään, Kottonen sanoo.

Myyrä-kilpailun finaalissa nähdään Lauri Kottonen, Hanad Hassan ja Stan Saanila. MTV Oy / Antti Mikkola

Kottonen valottaa nyt tilanteen taustoja MTV Uutisille. Hän oli etukäteen sanonut Saanilalle toivovansa, että tämä valitsisi jokerien sijaan rahat, ja Saanila oli lupaillut tekevänsä näin.

– Minua ei olisi harmittanut se, jos hän olisi pettänyt sanansa mutta ollut siitä rehellinen. Kuvasimme ensin sen, kun teimme päätöksen, otammeko rahat vai jätämmekö avaimen boksiin. Minä pidin avaimen ja hän oli jättänyt sen boksiin, hän kertoo.

Tilanne kuvattiin vielä toiseen kertaan eri kuvakulmasta. Tuossa vaiheessa päätökset oli jo lukittu.

– Me kilpailijat kohtasimme kuvausten välissä sen jälkeen, kun olimme tehneet päätöksemme. Näytin avaintani, että pidin sopimuksen, Hanad näytti omaansa ja Stan näytti myös avainta, että hänkin piti sopimuksen, vaikka oli sen juuri rikkonut, Kottonen kertaa.

Tilanteessa Kottosta harmitti se, että Saanila huijasi heitä kameroiden ulkopuolella esittäen, että oli valinnut avaimen. Kottonen pelasi toki itsekin, mutta ainoastaan kuvausten ollessa käynnissä.

– En huijannut ketään tehtävien tai pelin ulkopuolella. Siinä tuli fiilis, että tuo oli tarpeetonta. Se meni minulla tunteisiin.

2:15 Yksi Myyrä-tehtävässä tapahtunut tilanne Amira Rchidin kanssa jätti Lauri Kottoselle huonon fiiliksen: "Näin, miten pettynyt hän oli"

Myyrän 5. tuotantokausi MTV Katsomossa .