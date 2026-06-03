Lauri Kottonen kertoo Myyrä-kulisseissa tapahtuneesta tilanteesta, joka meni hänellä tunteisiin.
Myyrän henkilöllisyys ja kilpailun voittaja selviävät keskiviikkoiltana, kun Myyrä-kausi huipentuu jännittävään finaalijaksoon. Finaaliin tiensä selvittivät Lauri Kottonen, Hanad Hassan ja Stan Saanila.
Finaalijaksossa kunkin kilpailijan piti tehdä viimeinen valinta: henkilökohtainen 3000 euron arvoinen avain, jonka summa lisätään kilpailijan voittaessa yhdessä kerätyn voittopotin päälle, tai kolme jokeria viimeiseen myyrätestiin.
Jaksossa Hassan kertoo finalistien sopineen yhdessä, että kaikki valitsisivat 3000 euron lisäpotin. Valintojen paljastuessa käy kuitenkin ilmi, että Saanila valitsi rahojen sijaan jokerit. Käänne harmittaa erityisesti Kottosta.
– Not cool, Kottonen toteaa jaksossa Saanilalle.
– Tämä on vain peli, Saanila kuittaa.
– Ei se aina ole niinkään, Kottonen sanoo.