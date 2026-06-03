Oikeusministeriö ehdottaa esitysluonnoksessaan, että Suomessa otettaisiin käyttöön niin kutsuttu yrityslähestymiskielto.
Kyseessä olisi tuomioistuimen määräämä pääsykielto, joka voitaisiin määrätä henkilölle hänen aikaisemman häiriökäyttäytymisensä perusteella.
Pääsykielto voitaisiin määrätä myymälään, johon yleisöllä on pääsy. Apteekit rajattaisiin kuitenkin tämän ulkopuolelle.
Kaupan liitto on tyytyväinen yrityslähestymiskiellon etenemisestä. Liiton mukaan häiriö-, uhka- ja väkivaltatilanteet ovat kaupassa jopa kolminkertaistuneet vuodesta 2020.
– On tärkeää, että käyttöön saadaan keinoja, joilla voidaan puuttua vakavaan ja toistuvaan häiriökäyttäytymiseen, Kaupan liiton johtava asiantuntija Terhi Kuljukka-Rabb sanoo tiedotteessa.
Kaupan liitto on ajanut yrityslähestymiskiellon säätämistä jo pitkään, ja sen mukaan laki parantaisi merkittävästi myymäläturvallisuutta.
Lakiehdotus on siirtynyt tänään lausunnoille. Lausunnon voi antaa 17. heinäkuuta saakka. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa myöhemmin syksyllä.
3.6. kello 16.35: Juttua päivitetty Kaupan liiton kommenteilla