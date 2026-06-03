MTV:n sotakirjeenvaihtaja selvittää, miksi sota Lähi-idässä ulottuu Israelin, Yhdysvaltojen ja Iranin ulkopuolelle.

Iranin ja Yhdysvaltain neuvottelut ovat polkeneet paikallaan jo pari kuukautta, ja sota Lähi-idässä on levinnyt nopeasti.

Huomenta Suomessa vieraillut Suomen Lähi-idän instituutin tuore johtaja Juha Mäkelä kertoi, että tilanne Libanonissa on altis laajalle eskalaatiolle.

Mäkelä oli perehtymässä uusiin tehtäviinsä Libanonin pääkaupungissa Beirutissa, mutta koko istituutti evakuoitiin yllättäen.

Israel ei lopeta, ennen kuin Hizbollah on tuhottu

Libanon on joutunut Israelin, Yhdysvaltain ja Iranin välisen konfliktin polttopisteeseen.

Israelin mukaan sotaoperaatio Libanonissa jatkuu siihen asti, kunnes Hizbollah on tuhottu.

Yli miljoona libanonilaista on joutunut pakenemaan Israelin pommitusten ja joukkojen tieltä maaliskuusta alkaen.

Mutta miksi sota ulottuu Iranin ulkopuolelle?

MTV:n sotakirjeenvaihtaja Niko Nurminen avaa laajan konfliktin juurisyitä ja sitä, miksi osapuolten on vaikea löytää ratkaisuja.

Katso haastattelu videolta yllä.