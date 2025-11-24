



Ville Merinen suitsuttaa jättihitiksi noussutta videota ja lataa kouluille kovan ehdotuksen – "Weksi rikkoi kaavan" 0:54 Tästä Weksin eli Henry Weckströmin ylistetystä videossa on kyse. Julkaistu 43 minuuttia sitten Leo Jaakkonen leo.jaakkonen@mtv.fi Weksin Youtube-video toi uuden näkökulman vaiettuun keskusteluun, sanoo Terapeuttiville eli Ville Merinen. Terapeuttivillenä tunnettu psykoterapeutti ja SDP:n kansanedustaja Ville Merinen kehuu viime viikolla julkaistua tubettaja Weksin videota "monumentaaliseksi" Youtube-videoksi. – Oli huikea video. Sanoisin, että sellainen video, jota voisi katsoa vaikka koulussa sopivassa hetkessä oppitunnilla, Merinen ehdottaa. Kyseessä on Weksin eli Henry Weckströmin, 32, tiistaina 18. marraskuuta julkaistu video, jossa tubettaja kertoo rankoista lapsuudenkokemuksistaan ja niiden aiheuttamista mielenterveyden haasteista. Lähes kaksi ja puolituntinen Meidät pudotetaan LENTOKONEESTA ERÄMAAHAN! on kerännyt vajaassa viikossa järisyttävät yli 1,5 miljoonaa katselukertaa. Merisen ehdotus katselusta koulussa on rohkea, sillä videolla puhutaan lapsiperheväkivallasta ja kuvataan sitä arkistomateriaalilla ja dramatisoiduilla kohtauksilla. Raju sisältö toi videolle hetkellisesti K18-leiman, mutta leima saatiin nopeasti pois ja video kaikkien katsottavaksi, kuten Weksi kertoi aiemmin MTV Uutisille. Lue myös:





"Weksi rikkoi kaavan"

Weckströmin vaietusta aiheesta, äidin alkoholismista ja väkivaltaisuudesta, puhuminen oli Merisen mielestä rohkeaa. Hänestä Weckström toi keskusteluun arvokkaan näkökulman.

– Suomessa on alkoholismia aivan valtavasti, mutta jostain syystä me yhteiskuntana, ihmiset ja suvut, suojelemme niitä ihmisiä, jotka aiheuttavat muille terapian tarvetta. Weksi rikkoi tämän kaavan tosi hienolla tavalla.

Ville Merisen mielestä Henry Weckströmin eli Weksin uusi Youtube-video on monumentaalinen.

Videolla, jonka on nähnyt tai tulee näkemään suuri osa suomalaisista, voi Merisen mukaan olla valtava vaikutus yhteiskunnalliseen mielenterveysajatteluun.

– Miten iso siirtymävaikutus sillä on, kun nämä ihmiset lähtevät elämässään eteenpäin. Osalla on alkoholiongelma perheessä tai samanlainen tausta (kuin Weckströmillä). Sitten he lähtevät pohtimaan tällaisia asioita.

Äidille tappouhkauksia

Weckström puhuu videolla äitinsä päihteidenkäytöstä ja väkivaltaisuudesta suorapuheisesti. Se on johtanut myös ikäviin seurauksiin, sillä tubettaja kertoo äidin saaneen videon julkaisun jälkeen tappouhkauksia.

Merinen tuomitsee uhkailut, mutta ei ole yllättynyt, että näin suuren suosion saavuttanut video on kerännyt myös ylilyöntejä reaktioiden osalta.

– Siihen liittyy niin paljon juttuja, että osalla mopo karkaa käsistä. Olisi tosi tärkeää, ettei lähdetä oman käden oikeutta käyttämään. Se kääntyy itseään vastaan, kun nyt jotkut muut pohtivat tällaisista asioista kertomista, mutta pelkää ikäviä seurauksia. Se ehkäisee keskustelua.

Miesten mielenterveys

Puhumattomuus on edelleen valtava ongelma varsinkin miesten keskuudessa, Merinen sanoo.

– Meillä on sellainen narratiivi yhteiskunnassa, että on hirveästi mielenterveyspuhetta ja osa on sitä mieltä, että vähän liikaakin. Mutta näen kyllä, että aika harva mies tulee julkisesti ja sanoo, että mulla on tällainen ongelma, Merinen kuvaa.

Merinen mainitsee, että hänen suositun Terapeuttiville-tilinsä yli 151 000 seuraajasta 90 prosenttia on naisia.

– Se on aika jyrkkä luku ja kertoo siitä, että miesten tavoittaminen tällaisissa asioissa on vielä aivan kesken. Siksi Weksin tapaiset ulostulot ovat todella arvokkaita.

Kaksi teemaa korostuu

Toki jotkut miehet puhuvat mieltään painavista aiheista. Merisen saamat kyselyt liittyvät erityisesti ihmissuhteisiin ja seurusteluun.

– Miehet pohtivat todella paljon sitä, että eivät löydä ihmissuhdetta. Ja toinen on, että parisuhteessa oleva kokee tulleensa jotenkin kaltoinkohdelluksi, mutta ei uskalla ottaa sitä puheeksi.

Ihmissuhteiden lisäksi toinen esiin nouseva teema on Weckströmin videollakin käsitellyt lapsuuden kokemukset ja niistä vaikeneminen.

– Tuntuu, että kivireki kulkee mukana, jos on ollut epävakaa lapsuus.

Terapian perustyötä on juuri se, että ihminen pääsee puhumaan vaikeista asioista. Se tietyllä tavalla poistaa kuona-aineita, Merinen vertaa.

Uudenlaista äijäkulttuuria

Merisen mukaan mielenterveysasioista puhuminen on miesten keskuudessa kahtiajakautunutta.

– On niitä, jotka puhuvat ja niitä, jotka eivät puhu. Siinä on semmoinen outo jako.

Joku voisi ajatella, että vanhanaikainen äijäkulttuuri on murenemassa. Sellainen, jossa miehet eivät saa olla heikkoja ja näyttää tunteitaan.

Merisen mielestä vanha äijäkulttuuri on kyllä väistymässä, mutta sosiaalisessa mediassa on viimeisen viiden vuoden aikana nostanut päätään uudenlainen äijäkulttuuri.

– Sellainen, missä miehet kestävät, miehet heräävät viideltä aamulla ja ottavat jääkylpyjä. Sellainen outo selviytymiskultti, Merinen sanoo kuvailulleen naurahtaen.

Merinen sanoo, ettei halua haukkua äijäsisältöä tekeviä ja toivoo, ettei heitä ylipäätään kritisoitaisi liikaa.

– Se sisältö voi joillekin miehille olla todella tärkeää, mutta itse toivoisin vähän sellaista välimallia, jossa olisi enemmän luonnollista ja tavallista puhetta.

Terapia on kuin kaurapuuroa

Henry Weckström kertoi MTV Uutisten haastattelussa ajatelleensa aiemmin samoin kuin uskoo valtaosan suomalaisista miehistä ajattelevan: Että psykoterapia on joillekin hulluille ja mielisairaille.

– Kun sitten menin kokeilemaan ja avasin suuni, niin kyllä se vaan yhtäkkiä helpotti. Sen kautta alkoi herätä ajatus, että ehkä tuosta voisi tehdä videon, Weckström totesi.

Ville Merinen jakaa ajatuksen siitä, että osa miehistä ajattelee terapian olevan heikoille. Hän itse vertaa sitä kaurapuuroon.

– Terapia ei ole kovin määrittävää ja ihmeellistä. Se on kuin söisit aamulla kaurapuurosi, eli hyvin tavallista. Joku menee hierontaan, kun selkä on jumissa. Joku menee terapiaan, kun on pää jumissa. Ja kun juttelet, se alkaa aukeamaan.

Merinen kysyy retorisen kysymyksen.

– Oletko koskaan tavannut ihmistä, joka sanoo, että terapia oli hänelle haitallista? Mä en ainakaan ole.

Lähes samaan hengenvetoon Merinen myöntää, ettei hänen edustamansa ala ole ongelmaton. Oikeanlaisten terapeutin löytäminen voi viedä aikaa, eikä Merisenkään mielestä kaikki terapeutit ole hyviä.

Kiitokset hallitukselle

Sosiaalisessa mediassa suureen suosioon noussut Merinen ponnahti eduskuntaan vuoden 2023 vaaleissa. Hän on puhunut mielenterveysaiheiden puolesta myös lainsäätäjänä.

Merinen haluaa lähettää oppositiosta käsin kiitokset Petteri Orpon (kok.) hallitukselle terapiatakuun läpiviemisestä. Toukokuun alussa voimaan tullut laki takaa alle 23-vuotiaille maksuttoman pääsyn tiettyihin mielenterveyspalveluihin viimeistään kuukauden kuluessa siitä tarpeen toteamisesta.

– Aivan hienoa, että vaikka Suomessa kaikesta leikataan, niin mielenterveyteen ja nuorten auttamiseen lisättiin rahaa.

Heti perään Merinen toivoo näkevänsä pian terapiatakuu 2.0:n.

– Vähän tuntuu, että ne terapiarahat ovat hävinneet hyvinvointialueiden tileille ja että onko se takuu toteutunut.

– Tuntuu, että se oli hyvä alku, mutta nyt on alettava rakentamaan täsmennettyä mallia, jossa yhtenä osana voisi olla jotakin nuorille miehille kohdennettua.

Ylipäätään Merinen toivoo, että miehet käyttäisivät jatkossa aiempaa isomman osan tarjolla olevista mielenterveyspalveluista.

– Aika vähän tuntuu, että on sellaista fiilistä miesten keskuudessa, että nämä palvelut ovat meille. Että tuolla on sellainen terapeutti, joka on hyvä auttamaan miehiä. Musta tuntuu, että pitäisi olla enemmän miesten paikkoja, jonne mennä juttelemaan.

Tarvitsetko keskustelutukea? MIELI ry tarjoaa apua: Mieli ry:n Kriisipuhelin päivystää 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä numerossa 09 2525 0111. Sekasin-chat on suunnattu 12–29-vuotiaille nuorille Voit varata keskusteluajan kriisityöntekijälle oman alueesi kriisikeskukselle tai etävastaanotolle, jos tarvitset keskusteluapua vaikeassa elämäntilanteessa. Tukinetissä voit osallistua ryhmächatteihin tai kahdenkeskisiin chatteihin, ottaa osaa ryhmäkeskusteluihin tai saada henkilökohtaisen tukihenkilön. Sekasin-chat on suunnattu 12–29-vuotiaille nuorille.