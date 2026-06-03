Eduskunta päätti tänään lakimuutoksesta, jonka myötä koiran rekisteröimättä jättämisestä voi napsahtaa omistajalle tuntuvat seuraamukset.
Jatkossa eläimen rekisteröimättä jättämisestä voi saada vähintään 300 euron ja enintään 5 000 euron seuraamusmaksun. Maa- ja metsätalousministeriöstä kerrotaan STT:lle, että koirien kohdalla kyse olisi lähtökohtaisesti 300 euron maksusta.
Koirien rekisteröinnin avulla pyritään ehkäisemään pentutehtailua ja lemmikkien laitonta maahantuontia. Tällä hetkellä vain noin puolet Suomen 800 000 koirasta on ilmoitettu koirarekisteriin lain vaatimusten mukaisesti.