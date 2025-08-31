Miksi sama ihminen kammoaa aurinkorasvoja ja hurahtaa "feminiinienergioihin"? Yhä useampi vajoaa äärioikeiston "kaninkoloon"

Sosiaalisen median algoritmit houkuttelevat tunneliin, jossa uushenkisyys ja ääriajattelu sekoittuvat toisiinsa.

Aurinkovoiteet tappavat, siemenöljyt sairastuttavat ja deittailu onnistuu paremmin, kun osaat kanavoida feminiinisen energiasi oikein.

Näin väitetään somevideoissa, joilla on satojatuhansia katselukertoja.

Väitteillä ei ole tieteellistä perustaa, mutta algoritmit rakastavat sisältöjä, jotka herättävät vahvoja tunteita, olipa kyse sitten pelosta, suivaantumisesta tai hurmoksellisesta innostumisesta.

Perin harmittomilta vaikuttavat sisällöt johdattavat somekäyttäjän nopeasti salaliittoteorioiden ja disinformaation tiheään viidakkoon etenkin, kun somekäyttäjä on kiinnostunut terveydestä ja hyvinvoinnista.

Ilmiölle on olemassa nimi, alt-right pipeline, jonka voisi suomentaa esimerkiksi muotoon äärioikeistotunneli tai -kaninkolo.

Yhdysvaltalainen sosiaalityöntekijä Jess Britvich on demonstroinut kaninkoloon joutumista somevideoillaan.

Pandemia syvensi onkaloa

Kirjailija Derek Beres luonnehtii äärioikeistokaninkoloa prosessiksi, jossa uushenkisyys ja hyvinvointibuumi sekoittuvat salaliittoteorioita levittäviin tahoihin sekä äärioikeistoon.

Hän kollegoineen on kirjoittanut aiheesta teoksen Conspirituality: How New Age Conspiracy Theories Became a Health Threat (2023).

Fitnessharrastajien ja oikeistoradikaalien väliset kytkökset tulivat näkyviin ennennäkemättömällä tavalla koronapandemian aikaan, kun muun muassa QAnon- ja Convoy-liikkeiden jäsenet ja osa joogayhteisöistä löysivät yhteisen sävelen.

Heidän mielenkiinnon kohteisiinsa lukeutuivat rokote- ja 5G-vastaisuus, "eliittien" eli erilaisten valtionvirastojen ja demokratiaa tukevien yhteiskuntarakenteiden halveksunta, sekä yksilön vapauksien arvottaminen henkilökohtaisia uskomuksia kollektiivisen vastuun ja yhteisen hyvän ohi.

Veteen piirretty viiva

Moni kaninkoloon potentiaalisesti johdatteleva kiinnostuksen kohde on sinänsä tervehenkinen, sanoo Beres.

Jooga ja meditaatio edistävät tutkitusti terveyttä, hengellisyys voi olla hyödyllistä ja tuoda lohtua, eikä prosessoidun ruoan välttelystä ole todennäköisesti kenellekään haittaa.

– Me keskitymme kuitenkin pääasiassa siihen, kun se alkaa olla vaarallista, Beres kuvasi vaikuttaja-aktivisti Matthew Bernsteinin podcast-sarjassa viime vuonna.



Ongelmana on, ettei faktan ja disinformaation välisen rajan ylittyminen välity somekäyttäjälle, ellei tällä ole keskivertoa parempi medialukutaito.

Läheskään aina sisällöntuottajat eivät itsekään hahmota rooliaan kaninkolossa, sillä he eivät ole kyseiseen positioonsa tarkoituksella hakeutuneet.

Vanhan ajan elämää

Beresin mukaan hölynpölyyn hurahtaneet uskovat usein palanneensa "takaisin juurilleen".

– Kaivataan aikoja, joiden kuvitellaan olleen ihmiselle jotenkin parempia.

Kokonaisuuteen kuuluvat myös perinteisten sukupuoliroolien kannattaminen.

Maskuliinisuutta kaupitellaan miehille käärittynä ultrakonservatismiin ja naisvihaan.

Naiset saavat propagandasta osansa pinkissä ja pörröisessä muodossa, kun algoritmit ehdottavat kursseja feminiini- ja maskuliinienergioista.

Heille vakuutetaan, että kotirouvaksi jääminen ja talousasioiden jättäminen miehen vastuulle on kaikkien etujen mukaista.

Ironisesti perinteisiä arvoja mainostavissa somesisällöissä keskiössä on kuitenkin edelleen kaupallisuus ja kapitalismi.

Vihapuhetta tutkinut Tuija Saresma tunnistaa Beresin mainitseman ristiriidan.

– Tekisikö esimerkiksi Andrew Tate sellaista sisältöä kuin hän tekee, jos hän ei tienaisi sillä ihan hirveästi rahaa, hän pohtii.

Saresma pitää vanhan ajan kotirouvaksi ryhtymistä ja sen mainostamista sosiaalisessa mediassa nurinkurisena, jos taustalla on pyrkimys tienata rahaa sisällöntuottajana.

– Toiminta ikään kuin sotii omaa ideologiaansa vastaan.

Lue myös: Putin vaatii propagandaa jo päiväkotiin

Puhtauden ihannointia

Esimerkki kaninkoloon joutumisesta täysin viattomalta vaikuttavien sisältöjen kautta on potentiaalisesta on niin sanottu clean girl -trendi.

Siinä yhdistyvät neutraalit sävyt, huolellinen hygienia sekä hehkuvan ihon tavoittelu, ovat niittäneet suosiota etenkin Z-sukupolveen kuuluvien nuorten naisten keskuudessa.

Puhtauden ja virheettömyyden mielikuvaa brändätään markkinoimalla myös luonnonmukaista ravintoa, ravintolisiä, luonnonkosmetiikkaa sekä erilaisia terveysvalmennuksia.

Tuotteiden ja palveluiden markkinointi sisältää usein harhaanjohtavia tai paikkansapitämättömiä väitteitä.

Lue myös: Prosessoitu ruoka ja lisäaineet pilaavat terveyden

Ongelma syvenee, kun tuotteiden valmistajat, niitä mainostavat tahot sekä erilaiset valmentajat, gurut ja vaikuttajat levittävät terveysaiheista disinformaatiota joko tahallisesti tai tietämättään.

He saattavat varoitella someseuraajilleen ja asiakkaillaan terveydelle haitallisesta kemikaalikuormasta tai myrkyistä, vaikka väitteille ei löytyisi tieteellistä näyttöä.

Esimerkiksi siemenöljyjen soveltuminen ihmisravinnoksi on aiheuttanut kiistoja jo vuosikausia, vaikka väitteet niiden epäterveellisyydestä on todettu paikkansapitämättömiksi.

Myös aurinkorasvojen "toksisuudesta" liikkuu verkossa runsaasti disinformaatiota.

Räikeimpien väitteiden mukaan aurinko ei aiheuta syöpää, mutta aurinkovoiteiden käyttö sen sijaan voi sairastuttaa.

Synkkä historia

Etenkin naiset voivat haksahtaa terveyshölynpölyyn, mutta taustalla on painava syy, kirjoittaa Caroline Criado-Perez teoksessaan Näkymättömät naiset - Näin tilastot paljastavat miten maailma on suunniteltu miehille (suom. 2023).

– Liian usein syytämme naisia vaihtoehtoiseen lääketieteeseen turvautumisesta ja kuvaamme heitä herkkäuskoisiksi, jopa vaarallisiksi..

– Mutta syy ei ole naisissa, vaan sukupuolten välisessä tietokuilussa. Koska miehen kehoa on pidetty lääketieteessä oletusarvona vuosisatojen ajan, emme yksinkertaisesti tiedä tarpeeksi siitä, miten sairaudet ilmenevät naisen kehossa.

Henkilökohtaisella tasolla huuhaan viehätystä lienee helpoin vastustaa tiedostamalla, miten algoritmit toimivat ja millaisia historiallisia linkkejä nykyajan sometrendeillä on.

Kun kriittiseen tarkasteluun asetetaan esimerkiksi somessa viime vuosina lyönyt läpi puhtauden ihanne, menneisyydestä nousee heti hyödyllistä dataa, sillä puhtautta ihannoivat myös 1940-luvun natsit.

Yhteys saattaa tuntua kaukaa haetulta, mutta mitä tutumpaa eugeniikan eli rotuhygienian historia on, sitä helpompi linkkiä on hahmottaa.

Suomessakin käyttöönotetut pakkosterilisoinnit ja avioliittokiellot kumpusivat tarpeesta olla lisääntymättä “epäpuhdasta syntyperää” olevien ihmisten kanssa.

Ajatus puhtaudesta läpäisi arjen, kulttuurin ja esteettiset ihanteet myös huomattavasti hienovaraisemmilla tavoilla.

Natsien ihannemaailmassa puhtaus ei tarkoittanut vain “rodun” rajaamista vaan ulottui myös arkeen ja estetiikkaan.

Kehojen piti olla virheettömiä ja vahvoja, kotien siistejä, ja ruoan yksinkertaista ja luonnonmukaista.

Hygieniasta, raittiudesta ja urheilusta tehtiin kansalaisvelvollisuuksia, ja moderni taide leimattiin “rappeutuneeksi”.

Näin vaarallinen ideologia naamioitui lupaukseksi terveydestä, kauneudesta ja luonnonmukaisuudesta.

Lue myös: Konservatiivikristillisyys kiehtoo nyt nuoria miehiä

Koskee myös eurooppalaisia

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin palattua valtaan keskustelu kaninkolosta on vilkastunut etenkin Pohjois-Amerikassa.

Äärioikeistolaisia verkkosisältöjä parhaillaan tutkiva filosofi Sanna Tirkkonen tunnistaa kaninkolon olevan kuitenkin relevantti käsite myös muualla, sillä algoritmit eivät katso valtionrajoja.

Vuosia Saksassa asunut Tirkkonen näkee, että historiallinen tausta ymmärretään siellä sattuneista syistä paremmin kuin Suomessa.

– Nähdään hiukan selkeämmin, miten luonnonmukaisuuden ihailu osuu yhteen tämmöisen ääriajattelun kanssa, hän avaa.

Tirkkonen huomauttaa, että yhteiskunnalliset muutokset ovat nopeita, ja epäluottamus virallisia instituutioita kohtaan on lisääntynyt, mikä altistaa äärioikeistoa kohti nojautuvien sisältöjen pariin ajautumiseen ja radikalisoitumiseen.

– Sama pätee vaikeaan elämäntilanteeseen tai kriisiin, jossa koettu tarve elämänmuutokselle kasvaa. Nämä ovat aika universaaleja kokemuksia.

Kun ihminen ei ole tullut nähdyksi tai kuulluksi esimerkiksi terveydenhuollossa, ratkaisuja aletaan hakea herkästi muualta.

– Uhkana on, että pian jokin tietty teoria tai ajatusmalli aletaan nähdä selityksenä kaikelle.

Todellisuus on kuitenkin paljon monimutkaisempi.

Radikalisoituminen näkyy Suomessa

Tuija Saresma kertoo huomanneensa, että suomalaisten oikeistopopulistien puheisiin on sekoittunut viime vuosina uskonnollista puhetta ja salaliittoteorioita.

– Joitain vuosia sitten verkkokeskusteluissa ei näkynyt vielä samalla tavalla naisten oikeuksien ja abortin vastustamista, uskontoon perustuvaa Israel-myönteisyyttä tai mainintoja esimerkiksi väestönvaihtoteoriasta kuin nykyisin, hän kertoo.

– Vaikea sanoa, selittyykö ilmiö alt-right pipelinella ja jos selittyy, niin missä määrin. Mutta kun jotain aihepiiriä lähtee seuraamaan, samankaltaiseen sisältöön törmää yleensä uudelleen.