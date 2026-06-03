Tenniksen naisten maailmanlistan ykköstilaa kaksinpelissä pitävä Aryna Sabalenka on pudonnut Ranskan avoimesta mestaruusturnauksesta.
Turnauksessa dominoivaan tyyliin pelannut valkovenäläinen hävisi yllättäen puolivälierässä Diana Shnaiderille. Shnaider vei ottelun kolmessa erässä 3–6, 7–5, 6–0.
Viime vuoden finalisti Sabalenka ei ollut turnauksen aiemmissa otteluissa hävinnyt erääkään.
Maailmanlistan kymmenen kärjestä vain kahdeksantena Ranskan avoimiin lähtenyt Mirra Andrejeva on vielä mukana turnauksessa.