Keskusrikospoliisi on keväällä aloittanut esitutkinnan epäillystä luvattomasta tiedustelutoiminnasta. Rikos on tapahtunut Suomessa, kertoo Yle.
Keskusrikospoliisille tieto epäillystä rikoksesta tuli suojelupoliisilta. Rikostutkinnan tekee keskusrikospoliisi, koska suojelupoliisi ei tee rikostutkintaa.
Ylen mukaan keskusrikospoliisi on aloittanut tänä vuonna esitutkinnan myös kahdesta muusta epäillystä maanpetosrikoksesta. Toista tutkitaan epäiltynä turvallisuussalaisuuden paljastamisena ja toista vakoiluna.
Maanpetosrikokset ovat tekoja, jotka kohdistuvat valtion turvallisuuteen.