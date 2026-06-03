Neljä ihmistä loukkaantui tiistaiaamuna, kun karhu hyökkäsi heidän kimppuunsa Japanin Fukushimassa. Katso video yltä.

Mustakarhu hyökkäsi yllättäen ihmisten kimppuun terästehtaan alueella Japanin Fukushimassa, kertovat muun muassa BBC ja uutistoimisto AP.

Neljä ihmistä loukkaantui tilanteessa.

Valvontakameran kuvaamassa videossa näkyy, kuinka karhu ryntää tehtaan sisäänkäynnin läheisyydessä olevan työntekijän kimppuun, kaataa tämän maahan ja jatkaa juoksuaan kohti tehdasrakennuksia.

Tämän jälkeen karhu hyökkäsi vielä kolmen muunkin ihmisen kimppuun. Yhdenkään vamma eivät ole hengenvaaralliset.

Viranomaiset eristivät alueen nopeasti ja ryhtyivät karhujahtiin. Tiistai-iltaan mennessä karhua ei kuitenkaan ollut vielä löydetty.

BBC kertoo, että viime aikoina karhuhavainnot ja -hyökkäykset Japanissa ovat lisääntyneet.

Japanin ympäristöministeriön mukaan vuonna 2025 karhujen aiheuttamissa hyökkäyksissä kuoli 13 ihmistä.

Katso valvontakameran kuvaama video jutun alusta!

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