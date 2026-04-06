Nahkatakki saa kimallella charmikkaan miehen harteilla rauhassa, mutta itsevarman naisen kantama tekoturkis saa näkemään punaista ja sivaltamaan solvauksia, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Leo Kirjonen.
Suomen euroviisuedustajat Pete Parkkonen ja Linda Lampenius ovat Suomen viihde- ja musiikkimaailman silmäterät ainakin laulukilpailuun saakka.
Euroviisut järjestetään Wienissä, Itävallassa. Semifinaalit pidetään 12. ja 14. toukokuuta, joista ensimmäisessä kilpailee Suomen kaksikko. Finaali puolestaan on lauantaina 16. toukokuuta.
Kaksikko on päässyt nopeasti median ja yleisön tarkkaan täikampaan niin Suomessa kuin ulkomailla.
Klassisena viulistina uraansa tehnyt Lampenius on vuosien varrella saanut osakseen kritiikkiä ja paheksuntaa, mutta viimeisin julkisuuteen nostettu kohu paljastaa paljon suomalaisista möyhöttäjistä.
Lampenius julkaisi Instagram-tilillään videon, jossa parivaljakko edusti yhdessä.
Lampeniuksella oli yllään pitkä harmaa turkistakki ja Parkkosella puolestaan paha poika -tyylinen nahkarotsi.
Sunnuntaina poistettu julkaisu ehti kartuttaa runsain mitoin negatiivisia kommentteja.
– Nyt meni maku turkiksen takia.
– Miksi, miksi turkis?
– Cmon Linda. Luulisi, ettei vuonna 2026 tarvitsisi enää normalisoida turkisten käyttöä.
Turkistarhausta vastustavien kommentteja oli runsain mitoin.
Kaksikko julkaisi aiemmin kiertuetta mainostavan kuvan, jossa heillä on yllään vastaavanlaiset vaatteet. Somemyrskyn aiheuttaman julkaisun poistamisen jälkeen kommentoijat siirtyivät räyhäämään samasta aiheesta kiertuekuvan kommenttikenttään.