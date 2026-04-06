Kommentti: Linda Lampeniuksen turkiskohu paljasti somemöyhöäjien tekopyhyyden

Pete Parkkonen ja Linda Lampenius edustavat tasaveroisina Suomea euroviisuissa. Tuore somekohu kohtelee heitä kuitenkin eri tavalla.

Kaksikko julkaisi aiemmin kiertuetta mainostavan kuvan, jossa heillä on yllään vastaavanlaiset vaatteet. Somemyrskyn aiheuttaman julkaisun poistamisen jälkeen kommentoijat siirtyivät räyhäämään samasta aiheesta kiertuekuvan kommenttikenttään.

– Miksi, miksi turkis?

– Nyt meni maku turkiksen takia.

Lampeniuksella oli yllään pitkä harmaa turkistakki ja Parkkosella puolestaan paha poika -tyylinen nahkarotsi.

Lampenius julkaisi Instagram-tilillään videon, jossa parivaljakko edusti yhdessä.

Klassisena viulistina uraansa tehnyt Lampenius on vuosien varrella saanut osakseen kritiikkiä ja paheksuntaa, mutta viimeisin julkisuuteen nostettu kohu paljastaa paljon suomalaisista möyhöttäjistä.

Kaksikko on päässyt nopeasti median ja yleisön tarkkaan täikampaan niin Suomessa kuin ulkomailla.

Euroviisut järjestetään Wienissä, Itävallassa. Semifinaalit pidetään 12. ja 14. toukokuuta, joista ensimmäisessä kilpailee Suomen kaksikko. Finaali puolestaan on lauantaina 16. toukokuuta.

Suomen euroviisuedustajat Pete Parkkonen ja Linda Lampenius ovat Suomen viihde- ja musiikkimaailman silmäterät ainakin laulukilpailuun saakka.

Nahkatakki saa kimallella charmikkaan miehen harteilla rauhassa, mutta itsevarman naisen kantama tekoturkis saa näkemään punaista ja sivaltamaan solvauksia, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Leo Kirjonen.

Lampenius on moneen kertaan tuonut esiin, että kyseinen takki ei ole aitoa eläintä.

Tekoturkki eittämättä kiinnittää katseen sitä upeasti yllään kantavaan klassisen musiikin supertähteen, että Parkkonen sulautuu nahkatakkinsa ja seksiä tihkuvan katseensa kanssa harmaaseen taustaan.

Sillä ei ole kommenttien perusteella vaikuta olevan merkitystä, onko Parkkosen takki aitoa nahkaa, öljypohjaista muovipintaista keinonahkaa vaiko kenties ananaskuidusta valmistettua vegaaninahkaa.

Turhaa maalittamista

Erilliselle lainsäädännölle ei nähty tarvetta, sillä rikoslaista löytyy sääntelyä, jolla niin sanottuun maalittamiseen voidaan puuttua.

Naisten Linja Suomessa Ry nosti Merin ulostulon jälkeen esille, että etenkin naiset, tytöt ja vähemmistöt ovat usein verkkohäirinnän uhreja .

Verkossa tapahtuva parjaaminen on maalittamista ja verkkohäirintää.

Valtioneuvoston vuoden 2024 tasa-arvobarometrissä todetaan , että naiset kokevat edelleen yleisesti seksuaalista häirintää ja epäasiallista kohtelua.

