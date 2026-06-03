Vuonna 2022 edesmenneen brasilialaisen jalkapallolegendan Pelén ikoninen MM-pelipaita aiotaan huutokaupata. Kyseessä on Pelén vuoden 1958 MM-loppuottelussa käyttämä pelipaita.
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Brasilia voitti tuolloin maailmanmestaruuuden kaatamalla Tukholman Råsundalla isäntämaa Ruotsin maalein 5-2. Tuolloin 17-vuotias Pelé viimeisteli ottelussa kaksi maalia. Pelé voitti maansa paidassa vielä kaksi maailmanmestaruutta vuosina 1962 ja 1970.
Perinteikäs huutokauppa Sotheby's aikoo myydä paitaa netissä ja tarjouksia voi jättää 29. kesäkuuta - 16. heinäkuuta. The Athletic on arvioinut, että paita myydään noin kuudella miljoonalla dollarilla eli noin 5,17 miljoonalla eurolla.
– Tämä on vaate, jota yksi historian suurimmista jalkapalloilijoista piti yllä sinä päivänä, jolloin hänen hallitsevansa ura alkoi, Sotheby'sin johtaja Brahm Wachter kertoi.