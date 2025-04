Miksi pojille tarjotaan somessa kovan miehen mallia? "On vaikea olla porukassa se, kuka vastustaa"

Andrew Tate kumppaneineen saarnaa "miehen kunniasta" – miksi pojille tarjotaan somessa kovuutta?

Andrew Tate kumppaneineen puhuu somessa "miehen kunniasta". Hänellä on kymmeniä miljoonia seuraajia. Niin sanotun manosfäärin vaikuttajat puhuvat kovista arvoista: maailmankuva on vanhoillinen, naisen paikka on kotona, miehistä kovimmat pärjäävät eikä tunteita tule näyttää.

MLL:n mediakasvatuksen asiantuntija Ville Välikankaan mukaan Mannerheimin lastensuojeluliiton kyselyissä näkyy esimerkiksi se, että poikien suosimissa yhteisöissä, kuten peliyhteisöissä, esimerkiksi kielenkäyttö on kovaa, naisvihamielistä ja rasistista.

"On vaikea olla porukassa se, kuka vastustaa vallalla olevaa käsitystä"

Some vie päivästä jopa tunteja. Voi tuntua hankalalta puuttua asioihin, jotka tapahtuvat somealustoilla ja ei-reaalimaailmassa. Algoritmit suosivat ääripäitä.

– On vaikea olla porukassa se, kuka vastustaa vallalla olevaa käsitystä siitä, mitä miehen pitäisi olla, yliopistotutkija Harry Lunabba Helsingin yliopistosta kuvaa Viiden jälkeen -haastattelussa.

– Sen takia on aika vaikea arvioida, kuinka moni on itse asiassa tämänkaltaisten ilmiöiden kannattajia, ja kuinka moni pitää niitä vastenmielisinä.

Tutkimusten mukaan moni poika pitää kovia arvoja hankalina ja kokee niiden aiheuttavan esimerkiksi kiusaamista. Silti omaa käytöstään voi joutua muuttamaan, jotta voisi sopia joukkoon.

– Ikään kuin istuu siihen muottiin, millaiseksi miehet halutaan rakentaa kovassa kulttuurissa, Lunabba kuvaa

Taten some on täynnä ohjeita siitä, millainen miehen "kuuluisi olla". Eikö nuorille löydy muunlaisia roolimalleja esimerkiksi somen ulkopuolelta?

– Vaikutelmani on, että nähtävästi ei riittävästi, Lunabba sanoo.

– Se, mikä mielestäni on ollut ongelma suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa, on, että emme ole hirveän kauaa ymmärtäneet sitä, että myös pojat tarvitsevat sukupuolisensitiivistä huomiota.

Toisaalta somemaailmankuvaakaan ei aina nielaista sellaisenaan.

– Pojat ja nuoret eivät ole tyhmiä eivätkä suorana sisäistä yhtään mitään, siellä myös ajatellaan itse, Lunabba sanoo.

Anna Bisi puhuu somessa avoimesti raiskauksesta – näin miehet reagoivat. Juttu jatkuu videon alla.

1:43 Anna kertoo, miten naisviha näkyy sosiaalisessa mediassa.

Taten maailma on raaka nyrkkeilykehä

Lunabba ajattelee, että Tate perustaa maailmankuvansa eräänlaiseen nyrkkeilykehäanalogiaan.

– Hän näkee maailman vaarallisena. Pitää voittaa toinen ihminen. Jos ajattelet, että maailma on tällainen, silloinhan kehität itsellesi taistelijan taitoja, Lunabba sanoo.

– Jos ymmärrät ympäristöä sellaisena, että se on kiltti, siellä on hyväsydämisyyttä, avoimuutta, silloin kenties asiat, joihin pitää keskittyä, ovat erilaisia: miten rakentaa ystävyyssuhteita, miten olla ystävällinen, hyvä kaveri?

Somesta saattaa muodostua kuva maailmasta kauheana paikkana. Se ei kuitenkaan ole totuus.

– Siinä mielessä tämä on kauhean surullista. Minun mielestäni maailma ei ole sellainen. Maailma on lähtökohtaisesti aika hyvä paikka.

Miksi pojille tarjotaan somessa kovuutta, miten somesta pitäisi puhua oman pojan kanssa? Mitä suomalaisnuoret ajattelevat Andrew Tatesta? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.

