Mitä eroa on kevätsipulilla ja kesäsipulilla?

Kotimaisen tuoreen sipulin sesonki on parhaillaan käynnissä. Kaupoista voi löytää erilaisia sipuleita ja niiden nimitykset voivat hieman hämmentää kuluttajaa. On kevätsipulia, kesäsipulia ja nippusipulia – mutta mikä on niiden ero?

Raikas kevätsipuli

Kevätsipulista voi syödä sekä tyven että varret.Shutterstock

Kevätsipuli on nuorena korjattu sipuli, jolla on pitkä, ohut ja vihreä varsi sekä pieni, valkoinen tai hieman punertava tyviosa, kuvaillaan Satokausikalenterin sivuilla. Kevätsipulissa tyviosa ei ole vielä paksuutunut. Joskus kevätsipulista saatetaan käyttää myös nimitystä salaattisipuli tai pillisipuli.

Sekä kevätsipulin valkoinen tyvi että vihreät varret ovat syötäviä.

Kevätsipulin mieto ja makeahko maku muistuttaa sekä sipulia että purjoa.

Kevätsipulia voi ripotella tuoreena erilaisiin ruokiin, kuten salaatteihin tai keittoihin. Kypsennettynä kevätsipuli sopii esimerkiksi moniin aasialaisiin ruokiin.