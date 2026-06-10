Ukraina ei ole toistaiseksi kommentoinut tapahtunutta.
Venäjän asevoimien tärkeässä tehtävässä toiminut eversti on saanut surmansa autopommi-iskussa Moskovan lähellä, uutisoi The Guardian.
Guardianin tiedot perustuvat myös riippumattoman venäläisen Astran julkaisemiin tietoihin.
Brittilehden mukaan 57-vuotias Damir Davydov johti organisaatiota, jolla on keskeinen rooli valvoa ammusten ja ohjusten toimittamista armeijalle.
Käytännössä kyseessä oli siis armeijan logistiikan kannalta kriittisessä tehtävässä toiminut upseeri.
The Guardianin mukaan isku tapahtui varhain aamulla tiistaina paikallista aikaa Balashikhan kaupungissa, everstin ollessa liikkeellä BMW-merkkisellä autollaan. Räjähde oli asennettu auton alle.
Kreml-myönteisen median julkaisemassa valvontakameratallenteessa näkyy, että everstin auto oli syttynyt tuleen.
Ohikulkijat olivat auttaneet kuljettajan ulos, mutta Davydov kuoli pian saamiinsa vammoihin.
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Kreml on vahvistanut räjähdyksen, ja ilmoittanut presidentti Vladimir Putinin olevana asiasta tietoinen.
Kremlin tiedottava Dmitri Peskov kieltäytyi kertomasta yksityiskohtia viitaten meneillään olevaan tutkintaan.
Ohikulkijan mukaan eversti oli vielä elossa, kun hänet vedettiin ulos autosta.