Aseistetun miehen ryntäysyritys presidentti Donald Trumpin ja toimittajien yhteistilaisuuteen osui aikaan, jolloin Trumpin kannatus laskee, hyökkäyssota Iranissa on vain tulitauolla, välivaalit lähestyvät, ja maan poliittinen ilmapiiri on myrkyllinen, kirjoittaa MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Janne Hopsu.

Taas, tuli monelle väistämättä mieleen tapahtumista Washington Hilton -hotellissa viime yönä Suomen aikaa.

Tätä kirjoittaessa ei tiedetä vielä kovin paljon. Kiinniotettu epäilty on kolmekymppinen Cole Thomas Allen, Torrancesta eteläisestä Kaliforniasta. Hänellä on takanaan muun muassa yliopistotason opinnot konetekniikasta ja tietojenkäsittelystä.

Donald Trump ehti jo kuvata Allenia "yksinäiseksi sudeksi". Se on helppo ja samalla mystinenkin määritelmä, erityisesti jos murhayritys – jos tämä sellaiseksi osoittautuu – jää lopulta osin selvittämättömäksi.

John F. Kennedyn murha Dallasissa 1963 kiehtoo yhä. Tekijä oli Lee Harvey Oswald, mutta toimiko hän yksin, ollee ikuisuuskysymys.

Vuosi sitten Trump määräsi julkaistavaksi tuhansia dokumentteja lisää Kennedyn murhaan liittyen. Ei ratkaisevia tietoja. Jos ei muuta, niin lisää vettä myllyyn salaliittoteoreetikoille.

Mikä voisi olla Allenin motiivi?

Trump henkilönä? Epäsuosittu Iranin sota? Nousseet elinkustannukset? Henkinen epätasapaino? Maahanmuuttajien väkivaltainen kohtelu? Yhteys Jeffrey Epsteiniin? Jokin muu?

Trump on Yhdysvaltoja jakava henkilö. Hän elää siitä, että herättää vihaa ja inhoa, ja kannattajissaan Maga-joukoissa syvää uskoa.

Trump retosteli viimeöisestä välittömästi kunniaa itselleen.

Hän sanoo tutkineensa salamurhia ja johtopäätöksensä on, että vaikutusvaltaisimpia ja aikaan saavimpia jahdataan.

– En haluaisi sanoa tätä, mutta olen otettu tästä (jahtaamisesta), olen saanut paljon aikaan.

Hän myös vaati, että hajottamansa Valkoisen talon itäsiiven tilalle nousevaksi tarkoitettu uusi pompöösi juhlatila tarvitsee erityiset turvallisuustoimet.

Presidenttiparin reaktio laukauksiin tallentui videolle.

Trumpin kannatusluvut vain laskevat, ja Valkoisen talon taustajoukot ovat tästä huolissaan. Syksyllä on välivaalit, ja niissä voi tulla takaisku.

Järjestettyä?

Kampanjoidessaan toiselle kaudelle 2024, häntä kohti ammuttiin Butlerissa Pennsylvaniassa. Luoti hipoi korvalehteä, punaista roiskui, otettiin tunnetuiksi nousseita valokuvia. Kriitikoiden mukaan Trumpin korvalehdessä ei näytä olevan jälkeä ampumisesta. Yksi taustayleisössä ollut henkilö kuitenkin kuoli ammuskelussa. Tekijän motiivi on yhä epäselvä.

Yhdysvallat on sen verran poliittisesti vereslihalla ja kuumeinen, että jopa Maga-joukossa on herännyt epäilyjä Butlerin tapahtumista.

Trumpin entinen aatteellinen ihailija ja tukija, nyttemmin vihanainen, entinen kongressiedustaja Marjorie Taylor Greene, kyseenalaistaa virallista selitystä. Greene on tullut tunnetuksi säröilevän Magan sakeamman reunan edustajana.

Valkoinen talo vastikään joutuikin puolustautumaan tällaisilta väitteiltä.

Pari kuukautta Butlerin jälkeen oli aie salamurhata Trump West Palm Beachissa, kun presidentti oli golfaamassa.

Voi olettaa, että Allenilla oli viime yönä vakaa aie, mukana oli haulikko ja teräaseita. Oliko kohde lainkaan Trump? Voi olettaa. Toivottavasti kaikki selviää.

MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilän mukaan on selvää, että aseellinen tunkeutuminen eliitin gaalaan, jossa Trump on pääpuhuja, kertoo tulehtuneesta tilanteesta Yhdysvalloissa.

– Kun yhtälöön lisätään nuoren republikaaniaktivistin Charlie Kirkin murha, niin selvää on, että kynnys käyttää äärimmäistä väkivaltaa on madaltunut yksittäisten häiriintyneiden yksilöiden kohdalla, Penttilä kommentoi MTV Uutisille tänään aamupäivällä.

Poliisin ja erityisesti ICE-joukkojen kovat otteet synkentävät Yhdysvaltojen tilannetta ennestään, Penttilä sanoi.

Maan historiassa salamurhat ja poliittinen väkivalta liittovaltiotasolta alaspäin ei ole tavatonta, mutta se ei ole joukkoampumisten tasoa. Jälkimmäiset ovat arkipäivää.

Tilastojen valossa poliittista väkivaltaa oli enemmän 1960- ja 1970-luvuilla, muistuttaa Penttilä. Nyt liikkeellä ovat yksittäiset salamurhien yrittäjät.

Poliittinen tai mikään murha tai sellaisen yritys on silti tuomittavaa. Politiikka on usein vastakkainasettelua, mutta ongelmia tulisi yrittää ratkaista rauhanomaisesti, ilman salaliittoteorioita.