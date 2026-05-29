Pahoinpitelyrikoksista syytetty maahanmuuttopoliisi ICE:n agentti on pidätetty Texasissa.
Yhdysvaltain maahanmuuttopoliisi ICE:n agenttia syytetään Minneapolisissa viime tammikuussa tapahtuneesta Julio Sosa-Celisin ampumisesta. Sosa-Celis sai luodin jalkaansa asuntonsa etuoven läpi.
Uutiskanava CNN kertoo, että agenttia vastaan nostettiin aiemmin tässä kuussa neljä syytettä pahoinpitelystä ja yksi syyte rikoksen väärästä ilmoittamisesta. Tapaus sattui Donald Trumpin hallinnon maahanmuuttovalvontakampanjan aikana.
Alun perin Sosa-Celis ja hänen serkkunsa olivat syytteessä liittovaltion tuomioistuimessa. Sisäisen turvallisuuden ministeriö oli ilmoittanut heidän hyökänneen agenttia vastaan, minkä seurauksena tämä oli joutunut ampumaan varoituslaukauksen.
Oikeusministeriö kuitenkin luopui syytteistä helmikuussa, ja ICE-maahanmuuttopoliisi ilmoitti, että kaksi sen agenttia oli antanut vääriä lausuntoja tapahtumasta.
Minnesotan oikeusministeri Keith Ellison sanoo olevansa ”tyytyväinen” kuullessaan agentin pidätyksestä.
Ellisonin mukaan väitetty ampuminen Julio Sosa-Celisia kohti vaikuttaa perusteettomalta.
Syyttäjien mukaan luoti läpäisi etuoven ja osui Sosa-Celisiin, ennen kuin se pysähtyi lopulta lapsen huoneen seinään.