Kuuban rannikkovartiosto ampui keskiviikkona tulitaistelussa kuoliaaksi neljä ihmistä, jotka olivat olleet Kuuban aluevesillä kohdatussa yhdysvaltalaisessa pikaveneessä.
Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, että Yhdysvallat tekee omaa tiedonhankintaa Kuuban aluevesillä tapahtuneesta veneampumisesta.
– Emme aio perustaa johtopäätöksiämme siihen, mitä he (Kuuba) ovat meille kertoneet, Rubio sanoi toimittajille vieraillessaan Karibialla Saint Kitts ja Nevisissä.
Rubio sanoi suhtautuvansa erittäin luottavaisesti siihen, että Yhdysvallat saa selville, mitä tarkalleen tapahtui.
– Kun saamme kerättyä lisää tietoa, olemme valmiita vastaamaan asianmukaisesti, hän lisäsi.
Kuuba: Pikavene avasi tulen
Kuuban sisäministeriön mukaan rannikkovartioston vene oli lähestynyt pikavenettä, kun veneestä avattiin tuli rannikkovartioston alusta kohti. Kuubalaisaluksen komentaja haavoittui tulituksessa.