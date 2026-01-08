Yhdysvalloissa naisen ampunut agentti loukkaantui välikohtauksessa auton kuljettajan kanssa viime vuonna, kertoo The New York Times.

Minneapolisissa autoa ajaneen naisen ampunut agentti oli viime vuonna osallisena autoon liittyneessä välikohtauksessa, uutisoi yhdysvaltalaislehti The New York Times. Asia selviää median mukaan oikeuden asiakirjoista.

New York Timesin mukaan maahanmuuttopoliisin agentti nimeltään Jonathan Ross raahautui auton mukana noin sadan metrin matkan viime vuonna Minnesotassa. Agentti ampui tilanteessa auton kuljettajaa tainnutusaseella.

Agentti sai välikohtauksessa käsivarteensa syvän haavan, joka vaati 20 tikkiä. Kuljettaja tuomittiin viime kuussa pahoinpitelystä.

Oikeuden asiakirjojen mukaan agentti yritti kollegoidensa kanssa pidättää guatemalalaista miestä, joka oli tuomittu seksuaalisesta hyväksikäytöstä Minnesotassa.

New York Timesin mukaan on epäselvää, milloin agentti palasi töihin kesäkuisen tapauksen jälkeen.

Tästä on kyse

Maahanmuuttopoliisin agentti ampui autoa kuljettaneen 37-vuotiaan naisen kuoliaaksi keskiviikkona. Mediatietojen mukaan uhri oli Renee Nicole Good.

Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriö syytti lausunnossaan autoa kuljettanutta naista "sisäisestä terrorismista". Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto tukee maan maahanmuuttopoliisia ICE:tä, sanoi Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt lehdistötilaisuudessa torstaina.

Yhdysvaltalaislehti New York Timesin aidoksi vahvistamassa ja sosiaalisessa mediassa julkaistussa videossa näkyy lehden mukaan, että kaksi liittovaltion agenttia yrittävät saada naisen ulos autosta, joka osittain tukkii tien.

Auton kuljettaja pakittaa, ajaa eteenpäin ja alkaa kääntyä, lehti kirjoittaa. Tällöin kolmas liittovaltion agentti ottaa aseen esille ja ampuu laukauksen ja jatkaa ampumista samalla kun auto ajaa hänen ohitseen.

0:49 Videolta on katsottavissa tilanne, jossa ICE-agentti ampuu naisen. Video on New York Timesin vahvistama. Videota ei suositella herkille.

Uutinen päivittyy.