Tanssii Tähtien Kanssa -kausi tuli päätökseensä sunnuntaina 23. marraskuuta ohjelman 18. tuotantokauden finaalijakson myötä. Ohjelman voittivat näyttelijä Johannes Holopainen ja tähtiopettaja Katri Riihilahti. Toiseksi sijoittuivat tubettaja Eric "Lakko" Savolainen ja tähtiopettaja Kastanja Rauhala ja kolmanneksi entinen jalkapalloilija ja tähtiopettaja .





Paulus Arajuuri

Finaalilähetyksessä studioyleisön puolella nähtiin runsaasti TTK:ssa aiemmilla kausilla tanssineita tähtioppilaita. Paikalle saapuivat muun muassa syksyllä 2024 Kia Lehmuskosken tähtioppilaana tanssinut Gogi Mavromichalis sekä vuonna 2019 Jani Rasimuksen tähtioppilaana ollut Veronica Verho.

Mavromichalis ja Verho kertoivat MTV Uutisille ennen finaalilähetystä tajunneensa heitä yhdistävän myöskin se, että he ovat kumpikin sijoittuneet omilla tuotantokausillaan TTK:ssa viidensiksi. He putosivat siis kumpikin juuri ennen semifinaalia.

– Muistan, että olin surun murtama. Sitten siinä oli vielä se, että meillä oli paso doble ja Rammsteinin biisi, ja se oli aivan supervaikea. Kaaduin siinä livessä ja kaikkea. Niin vitsi, kun se tanssi olisi edes mennyt hyvin, niin olisi voinut hyvillä mielin olla silleen, että heippa, Verho muisteli.

Samankaltainen kokemus löytyy myös Mavromichaliksen rosterista. Hän putosi jaksossa, jossa hänen piti tanssia samba, joka aiheutti myös aikamoisia haasteita.

– Niissä treeneissä se meni aivan ketuiksi. Mutta siinä lähetyksessä se meni tosi hyvin ja Kia oli silleen, että wuhuu, ehkä me ei tiputakaan. Sitten me tiputtiin, ja se oli ihan pyllyä, Mavromichalis muisti.

Seuraavalla viikolla tähtiparin tanssina olisi ollut paso doble, joka jäi ikävä kyllä tanssimatta.

– Meillä oli tulossa sellainen todella porno paso, semmoinen 50 shades of kreikkalainen paso.

Sekä Mavromichalis ja Verho toistelivat kumpikin, että harmillisista putoamisista huolimatta TTK-kokemus oli kokonaisuudessaan kummallekin huikea.

Tämän kauden päätteeksi ohjelman suhteen ilmassa on yksi suuri kysymysmerkki, kun juontaja Vappu Pimiä päätti työnsä sen juontajana.

Spekulaatiot uudesta juontajasta ovat käyneet kuumina, ja myös Verhon nimi on noussut esiin keskusteluissa. Verho kertoi saaneensa asian tiimoilta myös itsekin viestejä, joissa asiaa on uumoiltu.

– Olen kaikille vastannut kiitokset nimenomaan siitä, että kun tuo Vapun työ on niin kreisi, että hän muistaa kaiken ulkoa ja silti pystyy olemaan ihan sataprosenttisesti oma itsensä ja nauravainen, heittää vitsiä. Se duuni on ihan kreisi, niin ajattelen aina, että ihanaa, että joillekin ihmisille on tullut sellainen olo, että pystyisin handlaamaan tuon kaiken. Olen tosi otettu

Vierellä ollut Mavromichalis huikkasi uskovansa, että Verho todellakin handlaisi TTK:n juontajan työn.

Tanssii Tähtien Kanssa -kausi kokonaisuudessaan MTV Katsomossa .