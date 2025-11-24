Tanssiraadissa tehtiin muutosehdotus tuleville TTK-kausille.
Tanssii Tähtien Kanssa -kausi huipentui 23. marraskuuta jännittävään finaalilähetykseen. Voittajiksi kruunattiin näyttelijä Johannes Holopainen ja tähtiopettaja Katri Riihilahti.
Huomenta Suomen Tanssiraati eli MTV Uutisten viihdetoimittajat Katja Lintunen ja Silja Välske analysoivat maanantaiaamuna jännittävän finaalilähetyksen.
Kaksikko nostaa illan tähtihetkeksi Holopaisen ja Riihilahden freestyle-tanssin, jossa koreografia oli tehty Holopaisen omaan runoon.
– Oli poikkeuksellista, että he saivat 31 pistettä, vaikka yleensä 30 on maksimi. Helena Ahti-Hallberg antoi tästä tanssista 11 pistettä, Lintunen kuvailee.