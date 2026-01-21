Venezuelan väliaikainen johtaja Delcy Rodriguez sanoi Suomen aikaa keskiviikon vastaisena yönä, että maa on saanut 300 miljoonaa dollaria eli noin 260 miljoonaa euroa Yhdysvaltain eteenpäin myymästä venezuelalaisesta raakaöljystä.
Kaupan arvon kerrotaan olleen 500 miljoonaa dollaria eli noin 430 miljoonaa euroa.
Rodriguezin mukaan Venezuelan kaupasta saamat tulot käytetään maan heikentyneen valuutan vakauttamiseen.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on aiemmin sanonut voivansa myydä Venezuelan öljyä markkinahintaan ja kontrolloivansa itse siitä saatuja tuottoja.
Trump on väittänyt Venezuelan olevan Yhdysvaltojen hallinnassa sen jälkeen, kun Yhdysvallat sieppasi presidentti Nicolas Maduron tammikuun alussa.
Trump on sanonut tekevänsä yhteistyötä Rodriguezin kanssa, kunhan Venezuelan hallitus noudattaa Yhdysvaltain linjaa.