EU ja Yhdysvallat pääsivät viime kesänä yhteisymmärrykseen kauppasopimuksesta.

EU:ssa on saavutettu sopu unionin ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump löivät kauppasopimuksen lukkoon viime kesänä ja sopivat 15 prosentin tuontitullista useimmille EU:sta tuotaville tuotteille.

Lausunnon mukaan Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat nyt päässeet sopuun viimevuotisen julkilausuman tullimääräysten täytäntöönpanosta.

Aiemmin tässä kuussa Trump uhkasi EU:ta sovittua korkeammilla tulleilla, jos se ei ratifioi kauppasopimusta 4. heinäkuuta mennessä.