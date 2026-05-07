Venäjä valmistautuu 9. toukokuuta vietettävään voitonpäivään, joka on maan tärkein valtiollinen juhlapäivä. Huomenta Suomessa arvioitiin, että jos Ukraina näyttää voimaansa voitonpäivänä Moskovassa, tähtää se ennen kaikkea poliittiseen vaikutukseen.
Suomen entinen Moskovan-suurlähettiläs Hannu Himanen kertoo, että voitonpäivä on ollut pitkään Venäjän presidentti Vladimir Putinin politiikan keskiössä ja osa Putinin historiapolitiikkaa, jossa korostetaan suurta voittoa natsi-Saksasta vuonna 1945.
Samalla Himanen arvioi, että Putinin joka tuutista syydetty voiton kultti alkaa olla väljähtynyt. Jatkuva viesti voiton pyhyydestä ja sen aikaansaaneen [neuvostojohtaja Josif] Stalinin hyvästä johtajuudesta ei pure kaikkiin.
Viestiä vaikeuttaa entisestään se, ettei Venäjä ole kyennyt voittamaan Ukrainaa, vaikka taisteluita on käyty pidempään kuin toisessa maailmansodassa.
Himanen: Ukraina jätti auki mahdollisuuden kielletyimmästä iskusta
Putin on julistanut yksipuolisen tulitauon voitonpäivän ajaksi. Himanen ajattelee kuitenkin, että Ukraina otti tietynlaisen aloitteen, kun maan presidentti Volodymyr Zelenskyi julisti oman tulitaukonsa alkavaksi jo aiemmin. Zelenskyi lupasi tulitauon jatkuvan yli voitonpäivän, jos myös Venäjä noudattaa sitä.
– Näinhän ei tapahtunut, vaan Venäjä iski Ukrainaan aivan yhtä massiivisesti kuin joka ainoa päivä se tekee, sanoo Huomenta Suomessa vieraillut Himanen.