Ukrainan tulitauko voitonpäiväksi on Putinille viritetty nolo ansa | MTV Uutiset

Ukraina viritti Putinille nolon ansan voitonpäiväksi 1:15 Näin entinen suurlähettiläs näkee Ukrainan mahdollisuudet iskeä Moskovaan voitonpäivänä. Julkaistu 18 minuuttia sitten Ville Eklund ville.eklund@mtv.fi Venäjä valmistautuu 9. toukokuuta vietettävään voitonpäivään, joka on maan tärkein valtiollinen juhlapäivä. Huomenta Suomessa arvioitiin, että jos Ukraina näyttää voimaansa voitonpäivänä Moskovassa, tähtää se ennen kaikkea poliittiseen vaikutukseen. Suomen entinen Moskovan-suurlähettiläs Hannu Himanen kertoo, että voitonpäivä on ollut pitkään Venäjän presidentti Vladimir Putinin politiikan keskiössä ja osa Putinin historiapolitiikkaa, jossa korostetaan suurta voittoa natsi-Saksasta vuonna 1945. Samalla Himanen arvioi, että Putinin joka tuutista syydetty voiton kultti alkaa olla väljähtynyt. Jatkuva viesti voiton pyhyydestä ja sen aikaansaaneen [neuvostojohtaja Josif] Stalinin hyvästä johtajuudesta ei pure kaikkiin. Viestiä vaikeuttaa entisestään se, ettei Venäjä ole kyennyt voittamaan Ukrainaa, vaikka taisteluita on käyty pidempään kuin toisessa maailmansodassa. Lue myös: Voitonpäivä lähestyy: Putin ilmoitti yksipuolisesta tulitauosta, Zelenskyin vastauksessa mukana piikki Himanen: Ukraina jätti auki mahdollisuuden kielletyimmästä iskusta Putin on julistanut yksipuolisen tulitauon voitonpäivän ajaksi. Himanen ajattelee kuitenkin, että Ukraina otti tietynlaisen aloitteen, kun maan presidentti Volodymyr Zelenskyi julisti oman tulitaukonsa alkavaksi jo aiemmin. Zelenskyi lupasi tulitauon jatkuvan yli voitonpäivän, jos myös Venäjä noudattaa sitä. – Näinhän ei tapahtunut, vaan Venäjä iski Ukrainaan aivan yhtä massiivisesti kuin joka ainoa päivä se tekee, sanoo Huomenta Suomessa vieraillut Himanen.

Nyt Ukraina on luvannut vastata iskuihin. Himasen mukaan Zelenskyin viesti jätti auki sen mahdollisuuden, että myös Moskova ja voitonpäivän paraati voidaan nähdä mahdollisina kohteina.

Himasen mukaan painottuu kuitenkin se, että kyse on ennen kaikkea Kremlin kasvoista ja propagandakuvasta, ei välttämättä akuuttista fyysisestä uhasta.

– Jos Ukraina kykenee iskemään johonkin kohtaan Moskovaa voitonpäivänä, se on poliittinen signaali ja Putinin kannalta hyvin noloa, sanoo Himanen.

Venäjän puolustusministeriö on aiemmin uhannut tekevänsä valtavan ohjusiskun Kiovan keskustaan, jos Ukraina ei noudata tulitaukoa.

Voitonpäivä on venäläisille kevään suuri juhla

Voitonpäivän ympärille kasautuvat Moskovassa myös poikkeuksellisen kovat turvallisuusjärjestelyt.

Helsingin Sanomien entisen Moskovan-kirjeenvaihtajan Jenni Jeskasen mukaan paraati näkyy kaupunkilaisille usein enemmän ruudun kautta kuin paikan päällä. Moskovassa voitonpäivän paraati on Jeskasen mukaan näet ollut jo pidempään ennen kaikkea "TV-tapahtuma", jonka ympärille rakennetaan mittavat sulut ja valvonta.

– Itseäni on hämmästyttänyt se, miten vaikeaa kansalaisten on päästä näkemään paraatia livenä, kertoo Jeskanen.

Venäläisille päivä on Himasen mukaan samalla laaja keväinen kansanjuhla, jolloin perheet kokoontuvat ja muistelevat sodassa kaatuneita ja veteraaneja.

10:59 Venäjä valmistautuu voitonpäivään – onko aihetta juhlaan? Haastattelussa HS:n Moskovan kirjeenvaihtaja (2021-2024) ja toimittaja Jenni Jeskanen sekä entinen Moskovan-suurlähettiläs Hannu Himanen.