Putin murskasi Naton sotapelissä – Venäjän armeijaa johtanut kertoo, miten hän sen teki

Sotapelissä Venäjän joukkoja johtaneen Gadyn tehtävä oli tuhota Nato ja pitää Yhdysvallat ulkona konfliktista. Gady on sotilasasiantuntija ja toimii vanhempana tutkijana amerikkalaisessa Center for a New American Security -ajatushautomossa.

Kysyttiinpä siitä mielipidettä Naton pääsihteeri Mark Rutteltakin , jonka mukaan puolustusliitto on "hyvin valmistautunut" ja jos joku hyökkäisi Nato-maahan, olisi vastaus "järisyttävä".

Sotapelissä Venäjä kuitenkin päätti hyökätä ja teki sen kahdella kärjellä. Ensimmäinen iski Valko-Venäjältä, toinen Venäjän Kaliningradin alueelta, joka sijaitsee Puolan ja Liettuan puristuksissa, irrallaan muusta Venäjästä.

Hyökkäys onnistui ja venäläisjoukot paiskasivat kättä Etelä-Liettuassa Marijampolessa. Sotapelin hyökkäys on yhden sortin klassikko, sillä Baltian maiden sulkeminen Itämeren ja Valko-Venäjän väliin on yksi yleisimmin esitetyistä Venäjän hyökkäyssuunnitelmista.

Sotapelin järjestämisen jälkeen Yhdysvaltojen ja Euroopan Nato-suhde on löyhentynyt entisestään. Yhdysvallat on kertonut joukkojen vetämisestä ja presidentti Donald Trump on avoimesti harkinnut eroa puolustusliitosta.

Naton vastahyökkäys?

Kun Venäjän ensihyökkäys sotapelissä onnistui, kaivautuivat Kremlin sotilaat asemiin ja jäivät odottamaan mahdollista vastaiskua. Gady uskoi, että Venäjä pystyisi pitämään asemansa ja hillitsemään mahdollista vastahyökkäyshalua ydinaseilla uhkaamalla.

Gadyn mukaan Venäjä voisi ilman maajoukkojakin sulkea Baltian muusta Euroopasta. Tämän se voisi tehdä droonien ja tykkien kaltaisilla kauaskantoisilla asejärjestelmillä.

Sotapeli loppui ennen kuin Naton tai Liettuan vastahyökkäys alkoi. Jos Nato olisi hyökännyt, olisi Venäjä "mahdollisesti ja ehkä todennäköisesti" epäonnistunut, Gady kirjoittaa.