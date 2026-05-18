Sotapelissä Venäjä hyökkäsi Baltiaan. Naton vastaus jätti toivomisen varaa.
Venäjän asevoimien komentajan roolin omaksunut Franz-Stefan Gady kertoo Foreign Policy -lehdessä, miten hänen johtamansa venäläisjoukot päihittivät Naton sotapelissä.
Ammattimaiset sotapelit ovat tyypillisesti asevoimien järjestämiä harjoituksia, joilla pyritään harjoittelemaan päätöksentekoa.
Joulukuussa 2025 järjestetty sotapeli keskittyi poliittiseen päätöksentekoon ja sai osakseen valtavasti huomiota.
Kysyttiinpä siitä mielipidettä Naton pääsihteeri Mark Rutteltakin, jonka mukaan puolustusliitto on "hyvin valmistautunut" ja jos joku hyökkäisi Nato-maahan, olisi vastaus "järisyttävä".
Sotapelissä Venäjän joukkoja johtaneen Gadyn tehtävä oli tuhota Nato ja pitää Yhdysvallat ulkona konfliktista. Gady on sotilasasiantuntija ja toimii vanhempana tutkijana amerikkalaisessa Center for a New American Security -ajatushautomossa.
Venäjä hyökkää
Gady päätti yrittää tuhota Naton ja Euroopan unionin uskottavuuden rajoitetulla hyökkäyksellä. Hänen mukaansa pelin järjestäjät eivät tainneet odottaa Venäjältä perinteistä hyökkäystä, vaan esimerkiksi hybridisotaa.