Vancouver Canucks laittaa valmennuksensa uusiksi.
Vancouver Canucks pelasi surkean kauden ja jäi jääkiekon NHL:ssä vihoviimeiseksi.
Tiistaina se tiedotti, että valmennus on saanut potkut. Entinen huippupuolustaja Adam Foote ehti toimia Canucksin päävalmentajana vain tämän kauden ajan.
Myös apuvalmentajat Scott Young, Kevin Dean ja Brett McLean erotettiin.
Vancouverista sai vasta kuukausi sitten lähteä GM Patrik Allvin, ja hänen tilalleen pestattiin Ryan Johnson. Johnson kertoi tuoreessa tiedotteessa, että seuran uudelleenrakennuksessa tarvitaan uusia valmentajia viitoittamaan tietä eteenpäin ja prosessi uuden valmennusryhmän hankkimiseksi käynnistyy välittömästi.
Canucksissa on kaksi suomalaispelaajaa: maalivahti Kevin Lankinen ja hyökkääjä Aatu Räty.
Räty on pelaamassa Suomen riveissä Sveitsin MM-turnauksessa.