Manchester Cityn tasapeli varmisti Arsenalin mestaruuden.

Arsenal juhlii jalkapallon Englannin Valioliigan mestaruutta 22 vuoden tauon jälkeen.

"Tykkimiesten" mestaruus varmistui, kun sarjakakkonen Manchester City jäi 1–1-tasapeliin Bournemouthin vieraana tiistaina.

Eli Junior Kroupi laukoi Bournemouthin johtoon 39. minuutilla. Toisen puoliajan lisäajan alussa johto oli lähellä kasvaa, mutta David Brooksin kuti kolahti tolppaan.

Erling Haaland sen sijaan ampui lisäajan viidennellä minuutilla pallon tolpan kautta maaliin, ja City nousi tasoihin. Jännitys nousi ja City pääsi vielä hyökkäämään, mutta enää se ei onnistunut maalaamaan.

Tasapeli riittänyt pitämään manchesterilaisseuran mestaruushaaveita elossa, vaan City olisi tarvinnut voiton.

Arsenal on Cityn edellä tavoittamattomassa neljän pisteen sarjajohdossa, kun Valioliiga-kautta on enää sunnuntain kierros jäljellä.

Arsenal suuntaa päätöskierroksella Lontoon paikallisessa Crystal Palacen vieraaksi. City puolestaan isännöi Aston Villaa.

Englannin mestaruus on Arsenalille sen historian 14:s. Tykkimiehet on viimeksi voittanut Valioliigan kaudella 2003–04, jonka se onnistui pelaamaan kokonaan sarjatappioitta.

Pohjoius-Lontoon seuralla on mahdollisuus vielä suurempiinkin juhliin. Arsenal pelaa ensi viikon lauantaina Mestarien liigan finaalissa Budapestissä Paris Saint-Germainia vastaan.

Mestarien liigan mestaruutta Arsenal ei ole vielä koskaan voittanut.