Asian ytimessä -ohjelmassa vieraileva Hodorkovski näkee, että Putin lähtee paikaltaan vain saappaat jalassa.

Maanpaossa elävä, entinen öljy-yhtiö Jukosin omistaja ja tiettävästi aikoinaan Venäjän rikkain mies Mihail Hodorkovski kertoo MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa, että Venäjän presidentti on tällä hetkellä aidosti vaikeassa tilanteessa.

Putin laittoi Hodorkovskin aikoinaan vuosiksi vankilaan ja samalla hänen valtava yhtiönsä otettiin presidentin lähipiirin haltuun. Paettuaan maasta Hodorkovski on toiminut kärkkäänä Putin-kriitikkona, joka toivoo Venäjän vielä muuttuvan.

Putin on jatkanut sotaansa jo vuosia, mutta Ukraina on kestänyt. Samaan aikaan Venäjän yhteiskunta on alkanut suhtautua koko sotimiseen yhä kielteisemmin.

– Ukraina kesti talven iskut infrastruktuuriin, Ukraina kesti keväthyökkäyksen alun, Hodorkovski luettelee.

– Valitettavasti suuri osa venäläisistä haluaisi yhä sodan päättyvän "omilla ehdoillaan". Mutta mitkä ne ehdot ovat? Sen määrittää pitkälti Putinin propaganda, Hodorkovski sanoo.

Putin vihjasi voitonpäivänä, että Ukrainan sota voisi loppua pian. Hodorkovskin mukaan se, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan loppuu ei suinkaan tarkoita, että Venäjä muuttuisi kuuliaiseksi maaksi yhdessä yössä.

– Hän jatkaisi sitä hybridikeinoin. Ja muuttuuko tämä hybridisodankäynti sodan päätyttyä uudeksi laajamittaiseksi konfliktiksi? Se riippuu siitä, näkeekö Putin Euroopan vahvana.

Hodorkovskin mukaan Eurooppa näyttäytyy tällä hetkellä vahvana. Sen pitää pystyä näyttämään voimaa myös tulevaisuudessa.

– Se on osoittanut pystyvänsä tukemaan Ukrainaa myös ilman Yhdysvaltojen osallistumista, ja että Ukraina pystyy tällä tuella jatkamaan onnistunutta vastarintaa. Tässä kohdassa Eurooppa on näyttänyt voimaa, Hodorkovski linjaa.

