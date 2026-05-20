Kelan tuoreen tutkimuksen mukaan opintotuki ei riitä elämiseen. Opiskelijat kertovat karusta arjestaan.

Opiskelijat painivat tällä hetkellä kovassa ristipaineessa. Opintolainan ottaminen pelottaa, kun korkea työttömyys syö tulevaisuudenuskoa.

Kela nosti tiistaina esiin opiskelijoiden viheliäisen ikuisuusongelman.

Kelan tutkimuksen mukaan opiskelijoiden toimeentulo jää alle kohtuullisen elintason, jos opiskelija ei nosta opintolainaa tai käy töissä.

Kela havainnollisti tilannetta "viitebudjeteilla", jotka kuvaavat vähimmäistasoa, jolla opiskelija voi elää "ihmisarvoista arkea ja osallistua yhteiskuntaan".

Kelan julkaisemat tiedot kertovat karua kieltään. Ihmisarvoiseen elämään vaadittava "viitebudjetti" jää kauas ilman muita tuloja tai lainaa.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella tilanne on hieman parempi.

Kelan mukaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella yksin asuvan opiskelijan tulot kattavat ilman opintolainaa asumiskustannusten jälkeen vain noin viidenneksen viitebudjetin mukaisista muista menoista.

Pääkaupunkiseudulla tilanne on vielä heikompi: opintoraha ja asumislisä eivät riitä yksin asuvilla edes asumismenoihin.