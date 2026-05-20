Opintotuki ei riitä mihinkään – nyt puhuvat opiskelijat | MTV Uutiset Kelakin sen viimein sanoi: Opintotuki ei riitä mihinkään – nyt puhuvat opiskelijat Pk-seudun ulkopuolella yksin asuvan opiskelijan tulot kattavat asumiskustannusten jälkeen vain noin viidenneksen viitebudjetin mukaisista muista menoista. MTV / Jonne Haapala / Roosa Lastunen Julkaistu 28 minuuttia sitten Kelan tuoreen tutkimuksen mukaan opintotuki ei riitä elämiseen. Opiskelijat kertovat karusta arjestaan.
Opiskelijat painivat tällä hetkellä kovassa ristipaineessa. Opintolainan ottaminen pelottaa, kun korkea työttömyys syö tulevaisuudenuskoa.
Kela nosti tiistaina esiin opiskelijoiden viheliäisen ikuisuusongelman.
Kelan tutkimuksen mukaan opiskelijoiden toimeentulo jää alle kohtuullisen elintason, jos opiskelija ei nosta opintolainaa tai käy töissä.
Kela havainnollisti tilannetta "viitebudjeteilla", jotka kuvaavat vähimmäistasoa, jolla opiskelija voi elää "ihmisarvoista arkea ja osallistua yhteiskuntaan".
Kelan julkaisemat tiedot kertovat karua kieltään. Ihmisarvoiseen elämään vaadittava "viitebudjetti" jää kauas ilman muita tuloja tai lainaa. Graafi: Kela / Käsittely: MTV Pääkaupunkiseudun ulkopuolella tilanne on hieman parempi. Graafi: Kela / Käsittely: MTV
Kelan mukaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella yksin asuvan opiskelijan tulot kattavat ilman opintolainaa asumiskustannusten jälkeen vain noin viidenneksen viitebudjetin mukaisista muista menoista.
Pääkaupunkiseudulla tilanne on vielä heikompi: opintoraha ja asumislisä eivät riitä yksin asuvilla edes asumismenoihin.
"Syö jaksamista"
Pääkaupunkiseudulla laajasti toimivan Laurea AMK:n Lohjan kampuksella tradenomiksi opiskeleva
Roosa Lastunen lukeutuu omien sanojensa mukaan onnekkaisiin.
Helsingissä asuva Lastunen tekee opiskelujen ohella niin paljon töitä kuin mahdollista.
Opintolainaa Lastunen ei ole nostanut, mutta työn ja raskaan opiskelun yhteensovittaminen syö jaksamista.
– Koko päivän saa tehdä hommia, kun ensin on töitä ja sitten koulua.
– Huomaan itsekin, että työpäivän jälkeen kolmen tunnin tentti on aika rankka tehdä.
Lastusen mukaan tunnelma opiskelijoiden keskuudessa on huolestunut, ja varsinkin mielenterveys- ja jaksamisongelmat ovat nostaneet päätään.
Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Jonne Haapala ja Laurea AMK:n opiskelija Roosa Lastunen vahvistavat Kelan tiedot opiskelija-arjesta. MTV / Jonne Haapala / Roosa Lastunen
– Opiskelijoiden pitäisi keskittyä opiskeluun eikä siihen, riittääkö raha ruokaan tai onko pään päällä katto, Lastunen tiivistää.
Lastunen vahvistaa Kelan havainnon: pääkaupunkiseudulla opiskelijan täytyy käytännössä käydä töissä, jollei halua valmistua suuren opintolainamäärän kanssa.
Lastusen mukaan monella opiskelijalla on kova paine valmistua niin nopeasti kuin mahdollista, jotta suurta opintolainaa ei pääse kertymään.
– Suurin osa tulee valmistumaan työttömäksi, sillä markkinallanne on mitä on. Se on surullinen totuus.
Pohjoisessa yhtä raskas tunnelma
Kelan tutkimuksen perusteella Oulu lukeutuu opiskelijoiden pärjäämisen kannalta pk-seutua parempaan kastiin.
Mutta millaista arkea Oulun korkeakouluopiskelijat sitten elävät?
Monet ovat toimeentulon kannalta tiukilla, tiivistää Oulun yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja
Jonne Haapala.
Haapalan mukaan Oulussakin joukkoliikenteen kuukausilippu ja vuokra nielevät valtaosan budjetista, jos lainaa ei nosta eikä tee opintojen ohella töitä.
– Siinähän se jo menee ja elämiseen kuuluu muitakin asioita, kuten ruoka.
Haapala nostaa esiin opiskelijoiden kestopäänsäryn aiheen.
– Monien on pakko nostaa lainaa. Opiskelijat ovat ainoa ihmisryhmä, joiden oletetaan ottavan lainaa elämiseen.
– Jos jollekin muulle ihmisryhmälle sanoisi saman, tulisi järkyttyneitä reaktioita.
Haapalan mukaan opiskelijat ovat kovassa paineessa, mistä saisi toimeentulon. Hän muistuttaa, että myös opintojen tulee edetä riittävästi, jotta opiskelija saa Kelan tukia.
Haapalan mielestä huono työllisyystilanne vaikeuttaa yhtä lailla opiskelijoiden työmahdollisuuksia.
Myös halutut osa-aikatyöt ovat kiven alla.
– Opiskelijat eivät ole ainoita, jotka osa-aikaisia paikkoja tavoittelevat, eivätkä opiskelijat ole ainoa ryhmä, jolla on huoli toimeentulosta.
Vaikea talous- ja työllisyystilanne sumentaa myös tulevaisuudennäkymiä.
Oulussa työttömyys huitelee noin 15 prosentissa.
Helsingissä vastaava lukema on reilussa 13 prosentissa.
– Monilla valmistuneilla kavereilla on ensimmäisenä asiana, että alanpa etsiä töitä, ja se on tässä maailmantilanteessa aikamoinen urakka, Haapala kiteyttää.
Mitä tulisi tehdä?
Laurea AMK:n opiskelijakunnan Laureamkon hallituksen puheenjohtajan
Reece Tunkkarin mukaan opiskelijoiden toimeentulo on pitkäaikainen ongelma ja arvovalintakysymys.
Pitäisikö opiskelijoiden tukien riittää ilman lainaa tai työntekoa?
– Opiskelijoiden tulisi päästä olemaan opiskelijoita, Tunkkari sanoo.
– Suurin ongelma on, että sinun täytyy ottaa lainaa, jotta sinulla on katto pään päällä, tai käydä töissä. Jos olet niin onnekas, että löydät työpaikan, syntyy painetta olla samaan aikaan sekä koulussa että töissä.
Tunkkarin mukaan opiskelijoiden jaksaminen ei välttämättä riitä siihen, että opiskellaan vaikeita tutkintoja ja samaan aikaan paiskitaan töitä.
– Jo viime vuonna kaikki olivat paniikissa, tulevatko pärjäämään.
– Pääkaupunkiseudulla vuokrat ovat suuria ja työmarkkinat ovat kärsineet nykyisestä tilanteesta. Mistään ei löydy töitä, Tunkkari summaa.
Katso myös: Opiskelijavalinnat uudistuivat, miten kävi? Tommi Forsman työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana, editoivana toimittajana sekä etusivua taittavana toimittajana. Hän kirjoittaa laajasti eri aiheista.