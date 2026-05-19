Professori arvioi, että tapaamisen keskiössä ovat energiakysymykset.
Putin saapui Pekingiin myöhään illalla ja kentällä oli vastassa yleisö hurraa-huutoineen.
Kiinan ulkoministeri Wang Yi oli Putinia vastassa Pekingin kansainvälisellä lentokentällä.
Helsingin yliopiston professori Jari Eloranta kertoo MTV:lle, että energiapolitiikka on tapaamisen keskiössä.
– Sillä on molemmilla maille erittäin suuri merkitys. Kiina haluaa varmistaa suhteellisen halvan venäläisen energian tuonnin ja toisaalta Venäjä on hyvin riippuvainen siitä, että sillä on iso markkina, Eloranta kertoo.
Kremlin mukaan Xi ja Putin keskustelevat Power of Siberia 2 -kaasuputkesta, jonka vuosikapasiteetti olisi valtaisat 50 miljardia kuutiometriä.
Kaksipäiväinen valtiovierailu ajoittuu vain päiviä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin vierailun jälkeen.
Putin toivoo itse Kiinan-vierailun johtavan Venäjän energiaviennin huomattavaan kasvuun.