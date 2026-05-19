Venäjä on huolissaan Kiinasta, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Jouko Luhtala.

Jos asuntomarkkinoilla on tapana sanoa "sijainti, sijainti, sijainti", voisi kansainvälisen politiikan vastine sille olla "ajoitus, ajoitus, ajoitus".

Näin Venäjän presidentti Vladimir Putin ainakin haluaisi toivoa.

Putin tapaa tiistain ja keskiviikon Kiinan-vierailunsa aikana presidentti Xi Jinpingin neljä päivää sen jälkeen, kun Xi kätteli Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin Pekingissä.

Kalenteri kuitenkin huijaa Putinia.

Hänen ja Xin tapaaminen ei ole tärkeydeltään edes samassa sarjassa kuin Trumpin ja Xin kohtaaminen, ellei sitten jotain todella järisyttävää tapahdu.

Kontrasti on valtava.

Siinä, missä Trump puhuu Kiinasta ja Yhdysvalloista G2-maina ja Kiina osoitti Trumpille geopoliittisia muskeleitaan paaluttaessaan joustamatonta Taiwan-politiikkaansa, kertovat tiedotusvälineet Putinin viettävän yhä enemmän aikaa bunkkerissaan Ukrainan droonien lentäessä Moskovan taivaalla.

Kiina on idästä noussut ja yhä nouseva tulevaisuus, Venäjä maan alle piiloutuva menneisyys.

Putin voikin joutua katumaan suurhyökkäystään Ukrainaan, arvioi presidentti Xi Trumpille brittilehti Financial Timesin mukaan. Kommentti on merkittävä, sillä ilman Kiinan tukea Venäjä ei pystyisi nykyisellä tavalla sotimaan.