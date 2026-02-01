Maasta käsin tehtyjen havaintojen perusteella venäläinen käytöstä poistettu ”tarkastaja-satelliitti on hajoamassa osiin kiertoradalla.
Vuonna 2014 laukaistua salaista Luch/Olymp -sotilassatelliittia on Space.com -sivuston mukaan käytetty seuraamaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden avaruusaluksia geostationaariselta radalta, 35 786 kilometrin korkeudella päiväntasaajan yläpuolella.
Nyt satelliitin uskotaan olevan hajoamassa osiin ja sen ympärilllä on nähty erillisiä kohteita, jotka viittaavat hajoamiseen.
Satelliitteja seuraava astrofyysikko Jonathan McDowell kommentoi Space.comille, että satelliitin hajoamisen osiin saattaa olla seurausta siihen osuneesta toisesta avaruusromusta. Tämä saattaa olla hänen mukaansa huolestuttava tilanne.