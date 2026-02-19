Esimerkiksi etnisissä kaupoissa myynnissä olleiden syömäpuikkojen takaisinveto laajenee, kertoo Ruokavirasto.
Muovisista syömäpuikoista on todettu Saksassa tehdyssä viranomaisnäytteenotossa siirtyvän liikaa melamiinia ja formaldehydiä.
Tuotteen katsotaan Ruokaviraston tiedotteen mukaan aiheuttavan sellaisen terveysriskin, että sen käyttö on tarpeen lopettaa.
Ruokaviraston saaman tiedon mukaan kyseisiä syömäpuikkoja on ollut Suomessa myynnissä viime vuoden 2025 aikana ainakin aasialaisiin ruokiin erikoistuneissa myyntipaikoissa.
Takaisinvedettäviä syömäpuikkoja on ollut myynnissä ainakin näissä kaupoissa. Uudet myyntipaikat on lihavoitu.
Jiahe Oy, Helsinki
Long Harvest Oy, Helsinki
RF Asian Market, Helsinki
Vii - Voan Oy, Helsinki
SDIC Oy, Helsinki
Bobay Oy (Okiniiri Market), Oulu
Shinnihome Oy (Bunny Bunny), Porvoo
Upbeat International Trading Oy, Tampere
Loya Oy, Turku
Turun Oriental Food Store Oy, Turku
Nippon Aino's Store, Turtola
Ruokaviraston saaman tiedon mukaan muidenkaan samaan sarjaan kuuluvien syömäpuikkojen turvallisuudesta ei ole täyttä varmuutta, joten takaisinveto laajenee sarjan kaikkiin tuotteisiin.
Takaisinveto koskee tämännäköisiä syömäpuikkoja.
Takaisinveto koskee nyt näitä tuotteita. Listassa tuotenumero ja versionimi:
6094071: Chopsticks Helper Panda
6094072: Chopsticks Helper Bear
6094073: Chopsticks Helper Cat
6094074: Chopsticks Helper Pig
6094075: Chopsticks Helper Rabbit
6094076: Chopsticks Helper Lion
6094077: Chopsticks Helper Tiger
6094078: Chopsticks Helper Mouse