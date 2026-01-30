Tämän hetkisten laskelmien mukaan avaruusromukappale tai sen osat putoaisivat Tanskan ja Baltian maiden eteläpuolelle.
Poikkeuksellisen suuri avaruusromukappale on palaamassa hallitsemattomasti Maan ilmakehään arvioidusti tänään iltapäivällä.
Suomessa Ilmatieteen laitoksen yhteyteen perusteilla oleva Avaruustilannekeskus arvioi perjantaina kello 13, että kappale tai sen osat olisivat uusimpien laskelmien mukaan saapuneet ilmakehään kello 13.04 Suomen aikaa. Arvioon liittyy kuitenkin noin seitsemän tunnin epävarmuus.
Tietoa putoamisesta ei vielä tähän mennessä ole tullut.
Kappaleen arvioitu massa on noin 11 tonnia ja pituus 12–13 metriä. Kyseessä on osa kiinalaisesta kantoraketista.
Alustavien arvioiden mukaan maahan saapuvat osat putoaisivat Tanskan ja Baltian maiden eteläpuolelle. Ilmatieteen laitoksen mukaan kohde on sellaisella kiertoradalla, etteivät se tai sen osat voi pudota Suomeen.
Kappale kuvattuna noin 280 kilometrin korkeudessa.Puolan avaruusvirasto POLSA
Puolassa maan avaruusvirasto POLSA on asetettu valmiustilaan, koska kappaleen mahdollinen lentorata voi kulkea Puolan yli, kertoo puolalaiskanava TVP World.
POLSAn mukaan mahdollisia lentoreittejä Puolan yllä ovat muun muassa Itämeren rannikko, Suwałkin alue sekä Kaakkois-Puolan Bieszczadyn vuoristo.
– Suuren massan ja tuntemattoman rakenteen vuoksi kappale ei välttämättä pala täysin Maan ilmakehässä, POLSA sanoi tiedotteessaan TVP:n mukaan.
Kappale on niin suuri, että se vaatii maailmanlaajuista seurantaa, ja sen saapuminen ilmakehään voi vaikuttaa lentoliikenteeseen.
Kantoraketti laukaistiin 3. joulukuuta 2025.