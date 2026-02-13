Rauhanneuvotteluita jatketaan nyt Euroopan maaperällä. Venäjä vaihtaa myös pääneuvottelijaansa.

Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltojen väliset neuvottelut jatkuvat ensi viikolla, sanoo Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov. Hän vahvisti venäläismediassa, että neuvottelut jatkuvat ensi viikon tiistaina ja keskiviikkona Sveitsin Genevessä.

Ukrainan presidentinkansliasta vahvistetaan uutistoimisto Reutersille Kiovan valmistautuvan Geneven keskusteluihin.

Osapuolet ovat tähän asti käyneet kolmikantakeskusteluja Abu Dhabissa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi lähes viikko sitten, että Yhdysvallat oli kutsunut Ukrainan ja Venäjän Yhdysvalloissa pidettäviin neuvotteluihin. Zelenskyi sanoi tuolloin, että Yhdysvallat oli esittänyt neuvotteluja viikon päähän.

Venäjä vaihtaa neuvottelijaa

Toinen merkittävä muutos rauhanneuvotteluissa on Venäjän pääneuvottelijan vaihtuminen. Peskovin mukaan Geneveen lähtevää ryhmää johtaa presidentti Vladimir Putinin neuvonantajana toimiva Vladimir Medinski.

Medinski on johtanut Venäjän rauhanneuvottelijoita jo aiemminkin, ensin Turkissa 2022 ja toisen kerran viime vuonna.

Tänä talvena Venäjän ryhmää on johtanut Kirill Dmitrijev.

Uutistoimisto Reutersin mukaan pääneuvottelijan vaihto voi tarkoittaa sitä, että Venäjä odottaa rauhantunnusteluiden painopisteen vaihtuvan turvallisuudesta laajempiin näkökulmiin.