Kysyimme ukrainalaispoliitikoilta, mitkä ovat presidentti Alexander Stubbin parhaat puolet Ukrainan rauhanprosessissa.

Presidentti Alexander Stubb on aktiivinen toimija globaalissa politiikassa.

– Hän on strategisesti ajatteleva mies. Hän ymmärtää ulkopolitiikkaa ja näkee asiat selkeästi, luettelee Ukrainan parlamentin ulkopoliittisen valiokunnan puheenjohtaja Oleksandr Merezhko.

– Arvostan myös sitä, että hän selittää muille Euroopan johtajille, ettei Ukraina ole häviämässä sotaa eikä Venäjä ole voittamassa. Hän esittää hyviä esimerkkejä ja faktoja perustellakseen tämän.

Golf-diplomatiaa kiitellään

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kehunut presidentti Stubbia vuolaasti. Golf-diplomatia ei ole jäänyt Ukrainassa huomaamatta.

– Arvostan myös hänen diplomaattisia taitojaan suhteessa herra Trumpiin. Hän on löytänyt tien Trumpin sydämeen ja mieleen, kuvailee Merezhko.

Ukrainan entinen pääministeri Arseni Jatsenjuk toivoo, että Trump kuuntelisi Stubbia aina.

– Vaikka Trump olisi kuuro, hän osaa saada tämän kuuntelemaan. Stubb on erittäin vahva Ukrainan etujen puolustaja Valkoisessa talossa.

– Toivon hänen menestyvän, sillä Ukrainan voitto olisi meidän yhteinen menestyksemme.

Presidentti Stubbin vahvuuksiin kuuluu ukrainalaispoliitikkojen mielestä myös se, että hän ymmärtää Venäjän vaaran ja tuntee Ukrainan.

– Teidän presidenttinne on globaalin politiikan asiantuntija ja tietää, että panokset ovat kovat, toteaa Jatsenjuk MTV:lle.

– Pidän häntä yhtenä Euroopan tärkeistä moraalisista poliittisista johtajista. Siksi haluan nähdä hänet mukana rauhanprosessissa. Hänen nimensä Alexander tarkoittaa kreikaksi ihmisten puolustajaa, sanoo Merezhko.