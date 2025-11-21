Venäjän valtiollisen sijoitusrahaston johtajan Kirill Dmitrijevin ei voi katsoa olevan tyypillinen Kremlin edustaja.
Ukrainalta salaa laaditun uuden rauhansuunnitelman takana ovat tiettävästi Yhdysvaltain erityislähettilään Steve Witkoffin keskustelut Venäjän lähettilään, maan valtiollisen sijoitusrahaston johtajan Kirill Dmitrijevin kanssa.
Dmitrijevin ei voi sanoa olevan tyypillinen venäläisneuvottelija. Länsimaisen koulutuksen saaneella talousammattilaisella ei ole taustaa Venäjän turvallisuuspalveluissa. 50-vuotias Dmitrijev on lisäksi vuosikymmeniä nuorempi kuin useimmat Venäjän ulkopolitiikan eliitin jäsenet.
Insider-lehden mukaan Dmitrijevin menestyksekäs urapolku juontuu ainakin osin häntä strategisesti hyödyttäneestä avioliitosta. Puolisonsa Natalya Popovan kautta Dmitrijevilla on henkilökohtainen side Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin. Popova on nimittäin Putinin tyttären Katerina Tihonovan läheinen ystävä.
Opinnot Yhdysvalloissa
Dmitrijevin nykyisen roolin myötä huomionarvoista on, että hän syntyi vuonna 1975 Kiovassa, tuolloisessa Ukrainan neuvostotasavallassa. Hänen isänsä Alexandr Dmitrijev on tunnettu ukrainalainen biologi.