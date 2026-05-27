Hyökkäystä ei ole vahvistettu.
Venäjälle on hyökätty ohjuksella, sanoo Etelä-Venäjän Rostovin alueen kuvernööri Yuri Slyusar uutistoimisto Reutersin mukaan.
Slyusarin mukaan Venäjän ilmapuolustus ampui ohjuksen alas satamakaupunki Taganrogissa varhain keskiviikkoaamuna.
Tietoa ei ole vahvistettu, eikä Ukraina ole kommentoinut sitä.
Venäläisviranomaisen mukaan mahdollisia henkilövahinkoja selvitetään.
Venäjän satamat ovat olleet toistuvasti Ukrainan drooni-iskujen kohteina. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kuvaillut hyökkäyksiä öljytuotantoa vastaan "nopeimmin toimiviksi pakotteiksi".
Ukraina on myös aiemmin hyökännyt Venäjälle ohjuksilla, mutta drooni-iskut ovat huomattavasti yleisempiä.
Ukraina ja Venäjä ovat tehneet viime viikkoina poikkeuksellisen suuria ilmaiskuja toisiaan vastaan.
Toukokuun puolivälissä Venäjä sanoi torjuneensa yli 1 000 Ukrainan droonia vuorokaudessa. Droonit vaurioittivat myös asuinrakennuksia Moskovan alueella.
Viime viikonloppuna Venäjä puolestaan hyökkäsi Ukrainaan sadoilla drooneilla ja kymmenillä ohjuksilla. Äskettäin Venäjä