Volodymyr Zelenskyi on puhunut mahdollisuudesta saada aktiiviset taistelutoimet päätökseen marraskuuhun mennessä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapasi alkuviikosta "Kansan palvelija" -parlamenttiryhmän edustajia. Suljetussa kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen kansanedustaja Olga Vasilevska-Smaglyuk kertoi Ukrainska Pravdan mukaan, että pääaiheena oli aktiivisten taistelutoimien päättymisen näkymät.

Hänen mukaansa Zelenskyi kertoi edustajille, että on mahdollista päättää sodan aktiivinen vaihe marraskuuhun mennessä, edellyttäen että Ukrainan turvallisuudelle annetaan takuut.

– Meillä on nyt etulyöntiasema rintamalla, jota voidaan hyödyntää. Tärkein tavoite on estää Venäjää huijaamasta ja aloittamasta lyhyen tauon jälkeen uusia taisteluita, uutta hyökkäystä, Zelenskyi sanoi puheenvuorossaan.

Marraskuussa deadline

Presidentti Zelenskyi kertoi odottavansa, että puolen vuoden kuluttua Venäjä voitaisiin pakottaa konkreettisiin neuvotteluihin ja sodan lopettamiseen.

Zelenskyin mukaan on kuitenkin nyt ratkaisevan tärkeää hyväksyä lait, jotka mahdollistavat kansainvälisen avun saamisen Ukrainalle.

RBC-Ukrainan lähde kertoi, että Zelenskyin mainitsema "sodan kuuman vaiheen" päättymisaika liittyy Yhdysvaltojen välivaaleihin.

– Oletamme, että amerikkalaisilla on aikomus yrittää rauhoittaa tilanne ennen syksyn välivaalejaan, Zelenskyi sanoi.

