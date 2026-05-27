Ilmapuolustusharjoitus on kaksipäiväinen.
Ilmavoimat aloittaa tänään droonientorjuntaharjoituksensa Kaakkois-Suomessa.
Tänään ja huomenna järjestettävä harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta.
Harjoittelutapahtumaan osallistuu Ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, Maavoimien NH90- ja MD500-helikoptereita sekä Merivoimien valmiusalus.
Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella tänään ja huomenna aamuyhdeksän ja iltapäiväneljän välisenä aikana.
Harjoittelutapahtumassa ei käytetä kovia ampumatarvikkeita.
F/A-18 Hornet -hävittäjät ovat olleet tuttu näky taivaalla ukrainalaisten droonien harhautuessa Suomeen.AOP