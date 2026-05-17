Ukrainan presidentti Zelenskyi on vahvistanut hyökkäykset.
Ukraina on tehnyt valtavan droonihyökkäyksen Venäjälle.
Venäjän puolustusministeriö sanoo torjuneensa viimeisen vuorokauden aikana 1 054 droonia, kertoo Venäjän valtion uutistoimisto Tass. Lisäksi Venäjä sanoo ampuneensa alas Flamingo- ja Neptune-ohjuksia.
Aiemmin Venäjä kertoi torjuneensa yli 550 droonia. Drooneja on puolustusministeriön mukaan torjuttu yli kymmenellä Venäjän alueella.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on vahvistanut Ukrainan hyökkäykset.
– Vastauksemme Venäjän pitkittämään sotaan ja hyökkäyksiin kaupunkeihimme on täysin oikeutettu, Zelenskyi kirjoitti viestipalvelu X:ssä.
– Etäisyys [Moskovaan] Ukrainan rajalta on yli 500 kilometriä. Venäjän ilmapuolustus on vahvimmillaan Moskovan alueella, mutta me olemme voittamassa sitä, hän jatkoi.
Zelenskyin mukaan Ukrainan viesti venäläisille on selvä: Venäjän täytyy lopettaa sota. Maiden väliset neuvottelut sodan lopettamiseksi ovat täysin jumissa.