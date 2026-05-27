Pohjois-Korea kertoo, että se testasi tiistaina uutta kevyttä ohjusjärjestelmää sekä risteilyohjusjärjestelmää.
Etelä-Korea raportoi tiistaina, että Pohjois-Korea oli laukaissut useita ammuksia, mukaan lukien ballistisen ohjuksen.
Pohjois-Korea vahvisti asian keskiviikkona. Korean valtiollisen uutistoimiston KCNA:n mukaan maan johtaja Kim Jong-un valvoi ohjuskokeita.
Kimin kerrotaan olleen tyytyväinen ohjuskokeiden tuloksiin. Hän kuvaili asejärjestelmiä merkittäväksi tekniseksi edistysaskeleeksi.
Tiistainen ohjuslaukaisu oli Pohjois-Korealta ensimmäinen päälle kuukauteen ja kahdeksas tänä vuonna.