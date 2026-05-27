Antti Pennanen myönsi, että Leijonat nukkui Sveitsi-ottelun alun. Tuomaritoiminta sai Suomen päävalmentajalta kritiikkiä Sveitsin 4–2-voittoon päättyneen alkulohkon huipennuksen jälkeen.
MAINOS
Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026
Puolivälierä Suomi–Tshekki torstaina klo 17.20!
Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.
Lue myös: Kommentti: Leijonat lyötiin rajusti shokkiin – tämä on asetelma MM-puolivälierään
– Kuuma oli jäällä ja olosuhteet ja tunteet oli kuumat. Huonon alun jälkeen päästin paremmin koko ajan mukaan, Pennanen tiivisti ensisanojaan myöhään tiistai-iltana.
Leijonien alku oli luvalla sanoen heikko. Sveitsi tuli kotiyleisönsä tukemana päälle rajusti ja iski kaksi maalia tauluun pikana.
– Alussa oltiin vähän unessa, valmistautuminen ei ollut sitä, mitä piti olla.
Kova vaatimustaso näytti tulleen Leijonien syliin heikkojen vastusten jälkeen.
– Voi olla, sitä pitää miettiä. Nyt tämä tästä helpottuu, kun spekulaatiot vähenee, niin helpottaa myös valmistautumista, Pennanen viittasi varmistuneeseen Tshekki-puolivälieriään.