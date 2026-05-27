Israel jatkaa myös maahyökkäystään.
Israelin iskut surmasivat noin 30 ihmistä Libanonin eteläosassa tiistaina. Asiasta kertoo Libanonin terveysministeriö.
Ministeriön mukaan kuolonuhrien joukossa oli ainakin neljä lasta. Lisäksi iskuissa haavoittui 40 ihmistä.
Israelin asevoimat antoi tiistaina evakuointikehotuksia yhteensä ainakin 50 kaupunkiin ja kylään Libanonin etelä- ja itäosissa.
Evakuointikehotus annettiin muun muassa koko Nabatiehin kaupunkiin. Nabatiehiin tehtiin tämän jälkeen lukuisia iskuja.
Israel on myös jatkanut maahyökkäystään aiempaa syvemmälle Libanonin alueelle.
Israelin ilmaiskun aiheuttamia tuhoja al-Hoshin alueella 26. toukokuuta.AFP / Lehtikuva
Nabatiehin kylä Etelä-Libanonissa 25. toukokuuta.AFP / Lehtikuva