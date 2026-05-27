Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) on esittänyt ehdotuksen koulujen kesälomien siirrosta. Toiveissa olisi lykätä kesäloman alkua kahdella viikolla ja vastaavasti tuoda kevätlukukauteen yksi ylimääräinen lomaviikko huhtikuulle.

Koulujen kesälomien siirrolle virallinen ehdotus – näin Adlercreutz perustelee muutosta

– Lakiesitys on kommentoitavana tällä hetkellä ja toivon siihen laajasti mielipiteitä. Siitä muodostuu lopulta käsitys, onko tämä asia, jonka kanssa on tarkoitus edetä vai ei, Adlercreutz kommentoi Asian ytimessä -ohjelmassa.

Opetusministerin mukaan muutos Suomen kesälomiin tarvitaan, jotta päästäisiin samaan rytmiin muiden Euroopan maiden kanssa.

– Suomessa on hyvin poikkeuksellinen järjestelmä. Voi jopa puhua erillisratkaisusta. Meillä kesäloma alkaa viikko–neljä viikkoa myöhemmin kuin muissa pohjoismaissa ja vastaavasti syyslukukausi alkaa aikaisemmin.

Viime vuonna syyslukukausi alkoi pääkaupunkiseudulla 7. elokuuta. Se on Adlercreutz mukaan melko varhain.

Adlercreutzin mukaan etenkin yksityisellä sektorilla vanhempien työrytmi liittyy yhä enenevässä määrin Euroopan rytmiin, mikä tarkoittaa, että kesäloman pitäminen vanhempien näkökulmasta on huomattavasti hankalampaa kesäkuun alussa kuin vaikkapa elokuun alussa.