Väestöliiton johtava asiantuntija uskoo, että "rakkaus tulee, kun on tullakseen" on myytti.

Kesä on tunnetusti rakkauden aikaa, mutta mistä rakkauden voi löytää?

Moni luottaa deittisovelluksiin, mutta Väestöliiton johtava asiantuntija Heli Vaaranen muistuttaa, että netissä ja deittisovelluksissa ei toiseen voi tutustua samalla lailla kuin kasvokkain kohtaamalla.

– Siitä puuttuu hyvin monta sellaista elementtiä, mitkä muuten tällaisissa luontaisissa kasvokkaisissa kohtaamisissa tulisivat vastaan, Vaaranen muistutti Huomenta Suomen aamussa.

Liian pitkäksi aikaa ei kannatakaan jäädä vain "kirjekaveriksi".

– Vähän liikaa pistetään aikaa ja energiaa siihen kirjoittelemiseen, koska loppujen lopuksi, kun ihmiset muodostavat parisuhteen, niin ei se kirjoitustaito ole niin olennaista, vaan ihan, että miten me voimme jakaa asioita toisillemme ja löytää iloa ja hauskuutta ja myöskin syviä tunteita.

"Anna jollekin mahdollisuus löytää sinut"

Väestöliitossa annetaan paljon parisuhteisiin liittyvää neuvontaa. Vaarasen mukaan ihmisillä on ongelmia ujouden, arkuuden, eristäytymisen ja yksinäisyyden kanssa.

– Yritän kovasti kannustaa ulos sieltä kotoa ja pois sieltä netistä.

Vaaranen muistuttaa, että ihmiset usein ihastuvat toisiinsa yhteisen tekemisen parissa.