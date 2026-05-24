Laaja ohjushyökkäys ravisutti Kiovaa.
Venäjän yöllinen ohjushyökkäys Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan on vaurioittanut koulua ja sytyttänyt tulipalon, kaupungin pormestari kertoo.
Uutistoimisto AFP:n toimittaja kertoi varhain aamulla, että kaupungissa oli toistamiseen kuulunut voimakkaita räjähdyksiä.
Alkuyöstä kaupungin sotilasviranomaiset kertoivat Venäjän kohdistaneen Kiovaan laajan ohjushyökkäyksen.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi varoitti lauantaina Venäjän mahdollisista ilmaiskuista tiedustelutietojen perusteella.