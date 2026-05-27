Sveitsin suurin sankari Ken Jäger syttyi Leijonat-ottelun korkeaan intensiteettiin. Voittomaalin iskenyt hyökkääjä heitti kuittia taannoisesta olympiakohtaamisesta.
Nelosketjun sentterinä pelaava Jäger, 27, oli liekeissä Leijonia vastaan. Hän iski jo avauserässä, mutta kruunasi iltansa toden teolla voittomaaliin ylivoimalla pelin loppuhetkillä.
Sveitsi tuli luukuista hurjasti ja iski kaksi kaappia neljässä minuutissa.
– Ensimmäinen erä oli meiltä vahva. Suomi paransi ottelun edetessä, mutta pystyimme kääntämään lopussa homman itsellemme, Jäger totesi tiiviisti.
Leijonat tosiaankin paransi matsin kulkiessa eteenpäin. Toisessa erässä Aleksander Barkov toi kahdella pikamaalilla Suomen tasoihin. Ratkaisumaalin iskenyt Jäger ei ollut kuullut, että Suomen leirissä tunteet kävivät pelin jälkeen kuumana Mikko Lehtosen kiekko katsomoon -jäähystä. Lehtosen mielestä kiekko osui ensin joukkuekaveriin.